Renato Tapia: “Estamos en nuestro mejor momento de las Eliminatorias”

Perú enfrentará a Venezuela este martes 16 de noviembre a las 4 p. m. (hora peruana) por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Renato Tapia se refirió a este trascendental encuentro y señaló que la selección peruana llega en su mejor momento futbolístico.

“A lo mejor estamos en nuestro mejor momento de las Eliminatorias; sin embargo, puede ser un arma de doble filo. Poder llegar bien a cada partido no determina el resultado. Hemos tenido buenos resultados en casa, algo que no sucedió antes, pero estamos pensando en que todos los partidos son unas finales y en el que viene, no en lo que va a suceder”, declaró el volante para la plataforma de FPF Play.

“Será un partido muy difícil. Ellos también tienen la necesidad de sumar. Jugarán en casa. Siempre han sido un rival muy duro. Esperemos que esta vez podamos sacar un buen resultado. Los tres puntos nos ponen en una mejor posición”, añadió el ‘Capitán del Futuro’.

Además, el futbolista del Celta de Vigo indicó que lucharán hasta el final por clasificar a la próxima cita mundialista. “Perú está para grandes cosas. No se comenzó bien las Eliminatorias. Ahora podemos cerrarla de la mejor manera y pensando que depende de nosotros. Tenemos un grupo en el que muchos ya tienen varios procesos en la espalda y esa experiencia va a sumar y dará frutos en lo que queda del torneo”.

Finalmente, el ‘Cabezón’ aseguró que se encuentra bien físicamente y que la lesión que sufrió es cosa del pasado. “Estoy muy bien. Me lesioné, tuve un año muy largo, parecía que no se acababa nunca. Tuve poco tiempo de recuperaciones y eso pasa factura. No soy el único que tuvo problemas musculares. Esta vez me tocó a mí, descansé, y eso me ayudó a ver cosas que dejé pasar. Tuve tiempo para replantearme varias cosas. Ahora estoy al 100% con la selección y regresaré a mi club con la intención de hacerlo de la mejor manera”.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela?

El próximo martes 16 de noviembre, la selección peruana visitará Caracas para medirse con su similar de Venezuela en partido correspondiente a la fecha 14 del proceso clasificatorio de Sudamérica. Este duelo está programado para las 4.00 p. m. (hora peruana).