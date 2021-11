Italia vs. Irlanda del Norte: ¿qué canal transmite las Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO?

El equipo de Italia se encuentra concentrado en su nuevo partido contra Irlanda del Norte. La escuadra que dirige Roberto Macini es consciente de que debe sumar puntos para mantener el primer lugar del grupo C. Tiene 15 puntos pero su similar de Suiza también (Italia con 2 goles más anotados). Por eso, tiene que vencer a la selección Irlanda del Norte por la octava fecha en el National Football Stadium at Windsor Park, donde jugará de visita.

¿Cómo llega Italia?

Primera del grupo, con 13 goles a favor y apenas dos en contra. De los siete partidos que ha jugado hasta la fecha de publicación, ha ganado en cuatro y empató en los tres restantes. La portería que protege Gianluigi Donnarumma solo ha encajado dos goles. Italia es el segundo mejor visitante detrás de Suiza, pues ganó en dos de sus visitas y empató en una.

¿Cómo llega Irlanda del Norte?

Tercera del grupo, con seis goles a favor y siete en contra. De los siete partidos que ha jugado hasta la fecha, ha ganado dos, empatado en la misma cantidad y perdió en tres cotejos. Irlanda del Norte es el cuarto mejor local del grupo de cinco países que integra. Ganó solo en uno y empató en dos ocasiones.

Italia vs. Irlanda del Norte: ficha del partido

Partido Italia vs. Irlanda del Norte ¿Cuándo juegan? Lunes 15 de noviembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. ¿Dónde? National Football Stadium at Windsor Park ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Italia vs. Irlanda del Norte?

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Venezuela: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Italia vs. Irlanda del Norte?

En territorio peruano, podrás seguir la transmisión televisiva del Italia vs. Irlanda del Norte a través de la señal de ESPN, frecuencia que tiene los derechos de las eliminatorias europeas.

¿Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el Italia vs. Irlanda del Norte por internet, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming que incluye en su programación el canal ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también dispones de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes .

Italia vs. Irlanda del Norte: alineaciones probables

Italia

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson Palmieri; Nicolò Barella, Jorginho, Manuel Locatelli; Federico Chiesa, Ciro Immobile y Federico Bernardeschi.

Irlanda del Norte

Bailey Peacock-Farrell; Daniel Ballard, Jonny Evans, Craig Cathcart; C. Bradley, S. Dallas, A. McCann, S. Davis, J. Lewis; Josh Magennis y Conor Washington.

¿Dónde se jugará el partido de Italia vs. Irlanda del Norte?