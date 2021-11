¡No aguantó más! Donnarumma inconforme por no ser titular absoluto en PSG

En julio último, el portero y reciente ganador con Italia de la Eurocopa, Gianluigi Donnarumma, firmó un contrato por cinco años con el Paris Saint Germain. En ese momento, una gran duda se posicionó en la mente de los fanáticos: ¿Y Keylor Navas? La cuestión fue rápidamente resuelta por Mauricio Pochettino, que decidió intercalar a ambos guardametas durante los encuentros por la Ligue 1 y la Champions League.

PUEDES VER: Donnarumma buscaría salir del PSG al final de la temporada al no ser titular

Sin embargo, y a pesar del desempeño de ambos jugadores en las competiciones en las que participa el club parisino, el problema de la titularidad continúa y sigue generando incomodidad dentro del plantel; o al menos así lo declaró Donarrumma, en una entrevista para TNT Sports. “ Personalmente, me molesta porque no es fácil ; siempre fui titular y a veces me duele estar en el banquillo”, señaló el portero al medio deportivo, quien ha disputado siete partidos contra los 11 jugados por Navas durante la temporada.

Pese a su malestar, el guardameta italiano recalcó que toma la situación con calma. “Estoy tranquilo y seguro que la situación se resolverá”, detalló. No obstante, en diversas ocasiones; su agente, el neerlandés Mino Raiola, dejó en claro que Donnarumma no llegó al PSG para ser suplente, y ha amenazado al cuadro de francés con llevarlo a otro club si el asunto persiste.

PSG vs. Nantes

Este sábado 20 de noviembre, el elenco parisino se enfrentará al Nantes en el Parque de los Príncipes por la decimocuarta jornada de la Ligue 1. El cotejo se jugará a las 11 a. m. (hora peruana).