Portugal vs. Serbia EN VIVO por las Eliminatorias Europeas Qatar 2022

Este domingo 14 de noviembre se disputará la última fecha de las Eliminatorias Europeas rumbo a Qatar 2022. En esta jornada, Portugal vs. Serbia se enfrentarán EN VIVO ONLINE por la clasificación a la Copa del Mundo a las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Estadio da Luz de Lisboa. Ambas selecciones están empatadas con 16 puntos como líderes del grupo A y saldrán dispuestas a darlo todo para lograr el tan ansiado pase al Mundial de Qatar 2022. Podrás ver la transmisión del encuentro a través de la señal de ESPN y Star Plus, y también seguir el minuto a minuto, las posibles alineaciones, todas las incidencias y goles en la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro entre Portugal vs. Serbia

Partido Portugal vs. Serbia ¿Cuándo juegan? Domingo 14 de noviembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio da Luz de Lisboa ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones del partido entre Portugal vs. Serbia

Estas son las posibles alineaciones de ambos equipos, la escuadra portuguesa no contará con la presencia de Pepe debido a acumulación de amarillas.

Posible alineación de Portugal

Rui Patricio; Rúben Dias, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Joao Mautinho; Bernardo Silva, Diogo Jota y Cristiano Ronaldo,

Posible alineación de Serbia

Predrag Rajkovic; Stefan Mitrovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic; Nemanja Radonjic, Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic, Dusan Tadic; Dusan Vlahovic y Aleksandar Mitrovic.

¿A qué hora juegan EN VIVO Portugal vs. Serbia?

El encuentro EN VIVO entre Portugal vs. Serbia se disputará a las 2.45 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios de acuerdo a tu ubicación.

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

México: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver el partido EN VIVO entre Portugal vs. Serbia?

Podrás ver el partido EN VIVO ONLINE GRATIS el partido entre Portugal vs. Serbia a través de la señal de ESPN y Star plus. También podrás seguir el emocionante encuentro a través de la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN?

Revisa aquí la lista de canales de ESPN.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Qué canal es Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el duelo entre Portugal vs. Serbia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.