España vs. Suecia vía Pirlo TV: mira la transmisión en vivo del partido por eliminatorias

España vs. Suecia se enfrentan en vivo vía Pirlo TV este domingo 14 de noviembre por el Grupo B de Eliminatorias Qatar 2022. Desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, el duelo arrancará 2.45 p. m. (hora peruana) por ESPN. A los comandados por Luis Enrique solo les basta un empate para sacar su boleto al mundial del próximo año . Con 16 puntos, los españoles son líderes de su grupo y, para ratificar su posición, deben defender la localía y sacar como mínimo la unidad.

Sin embargo, no la tendrán fácil. Los suecos ocupan el segundo lugar en la tabla, con 15 puntos. Actualmente, atraviesan un buen momento futbolístico, el cual se ha podido reflejar en sus últimos cinco resultados del certamen: tres victorias y dos derrotas.

¿A qué hora juegan España vs. Suecia?

Perú, Colombia, México y Ecuador: 2.45 p. m

Venezuela y Bolivia: 3.45 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 4.45 p. m.

España, Italia, Francia y Alemania: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido España vs. Suecia?

El compromiso de España vs. Suecia será transmitido por La 1 y RTVE.es en España. En México, se podrá ver por la señal de Sky Sports.

¿Dónde ver España vs. Suecia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes ver el partido entre España vs. Suecia ONLINE a través de ESPN. Mantente informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes. En caso no te sea posible acceder a ninguna de las transmisiones anteriores, puedes ver el Perú vs. Venezuela EN VIVO GRATIS a través de Roja Directa y Pirlo TV.

¿Cómo ver España vs. Suecia en Pirlo TV?

Ingresa a www.pirlotv.com

En la lista de cotejos busca España vs. Suecia

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Mira Pirlo TV por internet gratis accediendo desde un dispositivo móvil o PC. Solo debes ingresar a la página www.pirlotv.com desde tu navegador web de preferencia. Recuerda tener una buena conexión a internet para evitar los cortes de la transmisión.

Alineación posible de España vs. Suecia

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Koke, Carlos Soler; Sarabia, Dani Olmo y Morata.

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Ibrahimovic, Isak.