AQUÍ Medellín vs. Atlético Nacional EN VIVO por la Liga BetPlay 2021: HOY clásico paisa

Medellín vs. Atlético Nacional EN VIVO se miden este domingo 14 de noviembre por la fecha 19 del Torneo Clausura en la Liga BetPlay. El duelo iniciará a las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Atanasio Girardot, con transmisión por TV a cargo de Win Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, tienes la opción de mantenerte informado a través de La República Deportes, donde tendrás a disposición las formaciones iniciales de cada equipo, así como el marcador actualizado minuto a minuto y el resultado final.

Medellín vs. Atlético Nacional TRANSMISIÓN EN VIVO

Medellín vs. Atlético Nacional: alineciones confirmadas

Medellín: Vásquez, Mosquera, Arboleda, Cadavid, Gutiérrez, Díaz, Arregui, Pineda, Hernandez, Gómez y Vuletich.

Atlético Nacional: Mier, Banguero, Olivera, Aguilar, Marulanda, Rovira, Palacio, Castro, Guzmán, Pabón y Duque.

¿A qué hora juegan Medellín vs. Atlético Nacional?

Desde territorio peruano, podrás ver el cruce Medellín vs. Atlético Nacional a partir de las 4.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Medellín vs. Atlético Nacional: ficha del partido

Partido Medellín vs. Atlético Nacional ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 14 de noviembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Atanasio Girardot ¿En qué canal? Win Sports

¿Qué canal transmite Medellín vs. Atlético Nacional?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Medellín vs. Atlético Nacional irá por la señal de Win Sports.

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

¿Cómo seguir Medellín vs. Atlético Nacional ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Medellín vs. Atlético Nacional por internet, puedes sintonizar la señal de Win Sports. En caso no tengas acceso, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Medellín vs. Atlético Nacional?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Medellín vs. Atlético Nacional será el Estadio Atanasio Girardot, el cual es un campo deportivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en Colombia, y forma parte de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.