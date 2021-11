Coman sobre su arritmia: “Ahora todo está bien, estoy curado y me siento mejor que antes”

Luego de la aplastante victoria (8-0) de Francia sobre Kazajistán, el atacante del Bayern Múnich Kingsley Coman habló de la arritmia que sufrió recientemente y de cómo la superó. El jugador estuvo presente en el partido de la clasificación para el Mundial Qatar 2022 e incluso fue titular en el esquema de Deschamps.

El extremo francés declaró para Teléfoot sobre cómo fue ese proceso: “Tuve una arritmia. En el último período, la cosa había empeorado: tuve pequeñas crisis. Hubo momentos en los que me sentí agotado antes de lo habitual. En momentos me decía que volver a tocar a estos ritmos me costaría. Pero no, ahora todo está bien, estoy curado. De hecho, me siento mucho mejor que antes”.

Coman es uno de los hombres más importantes de la selección francesa y su buen momento ha potenciado a su país. “Estoy bien, siempre trato de dar lo mejor de mí para conseguir esta importante camiseta cada vez”, finalizó.

El mensaje de Kingsley Coman es de optimismo tras el diagnóstico del ‘Kun’ Agüero y Graham Hansen, ambos del FC Barcelona. El argentino y Hansen, que milita en la escuadra femenina, sufren una arritmia y estarán alejados del campo de juego de forma indefinida.

Por otro lado, los actuales campeones del mundo clasificaron tras golear 8-0 a la modesta Kazajistán el 13 de noviembre en París. Kylian Mbappé fue la figura de aquel encuentro al marcar el segundo póker de su carrera futbolística. Los azules quedaron líderes del Grupo D con 15 tantos, seguidos por Finlandia con cuatro a falta de una fecha para concluir con las Eliminatorias UEFA.