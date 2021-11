Luis Enrique sobre un cambio para España: “La tentación podría ser empezar a meter balones largos”

Por las Eliminatorias Qatar 2022, España derrotó a Suecia con gol de Álvaro Morata y clasificó a la Copa Mundial de Fútbol con sede en el país asiático. Posterior al juego, el entrenador de la Furia Roja, Luis Enrique, mostró su alegría por el tanto del delantero de la Juventus y también tocó el tema sobre un posible cambio de estrategia para la selección campeona del mundo en 2010.

“Me da mucha alegría que sea Álvaro Morata quien haya marcado el gol que nos da la clasificación, me parece perfecto”, inició.

Sobre un posible cambio en el estilo de juego para España dijo: “Es difícil porque la tentación podría ser empezar a meter balones largos, a defender, a intentar cerrar espacios . Pero pasa que si nos ponemos a jugar a eso, España no destaca. Los jugadores que yo he seleccionado no son para eso”.

“Los jugadores que seleccioné son para tener el balón en el campo contrario, para ampliar la cancha, para que el portero aguante la presión y, aunque le pueda dar un infarto al público, tener la capacidad de fijar al punta rival para poder salir y orientar el juego del lado que queremos. Está detrás de todo esto un pensamiento futbolístico claro. Nosotros fuimos mejores que Suecia jugando así; si jugamos a balones largos, nos ganan muchas selecciones ”, finalizó.

España se suma a los clasificados

Con esta victoria, la selección española asegura un cupo para Qatar 2022 y será la decimosexta vez que los españoles participen en el torneo.

Clasificados hasta el momento