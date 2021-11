¡Gran jugada! Neymar le regaló a un niño la camiseta de Brasil firmada por los seleccionados

Bruninho es un niño hincha del Santos que fue acosado en internet por los mismos hinchas albinegros luego de pedirle la camiseta a un jugador del equipo rival, Palmeiras. Una vez que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se enteró de esto, no dudaron en invitarlo a la concentración de la selección de Brasil para ser recibido por Neymar y pasar un lindo momento con el jugador del PSG.

El jugador brasileño le entregó una remera de la Canarinha al infante y le mostró todo su apoyo para que pueda superar este duro momento.

Niño con la camiseta de Brasil firmada por los jugadores. Foto: Lucas Figueiredo | CBF

La agresión a Bruninho y su padre

Luego de la derrota del Santos frente al Palmeiras (2-0), Bruninho le pidió su camiseta al portero Jailson. Este hecho generó la ira de los hinchas del Peixe que comenzaron a increparlo y a su padre, quien sufrió algunos golpes.

Días más tarde, el niño se disculpó en redes sociales por haberle pedido la camiseta al portero del equipo rival y aclaró que no es hincha de ese club. “ Disculpen si alguien se ofendió porque agarré la camiseta de Jailson, es que me gusta mucho. No soy palmeirense. Es que me gusta mucho Jailson ”, expresó.