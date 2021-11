Cafú elogió al ‘10′ brasileño: “Neymar, técnicamente, es mejor que Messi y Cristiano”

Luego de la victoria por 1-0 sobre Colombia y la consecuente clasificación para Qatar 202 por parte de Brasil, Marcos Evagenlista de Moraes declaró que Neymar es, técnicamente, superior a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. No obstante, Cafú reconoció que le falta el don de mando al astro brasileño.

El campeón de la Copa del Mundo habló para Marca y confesó lo importante que fue en su carrera salir campeón con su selección. “Todos los que ganan una Copa del Mundo es porque lo merecen. Pero Brasil es el país del fútbol, es la única selección pentacampeona del mundo. No es fácil ser campeón del mundo: estás jugando contra los mejores países y los mejores jugadores del mundo, solo gana uno. Gané el primer mundial en el 94, en Estados Unidos; en el 98 fui subcampeón ante Francia y en el 2002 volví a ganar en Corea. Soy el único deportista en disputar tres finales consecutivas y pude ganar dos. Eso me llena de orgullo” , expresó.

“Neymar, técnicamente, es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack. Uno debe dedicarse al 100% al fútbol. Yo no soy mejor que Neymar, pero soy mejor que otros laterales derechos porque me dediqué a eso, a ser un atleta profesional”, expresó Cafú sobre lo que le falta a su compatriota.

Finalmente, el exjugador del Milan dio su punto de vista ante el retorno de Dani Alves al FC Barcelona. “Ya lo sabía, hablé con él. Estuvo en mi casa hace dos meses en Sao Paulo y me dijo que tenía posibilidad de volver al Barcelona. Le dije que me parecía una fantástica idea. Uno sabe cuándo tiene que parar o no. Está corriendo más que cuando era pequeña. No debe dejar a otros tomar esa decisión por él. Está entrenando, está jugando, está en la selección brasileña, quiere volver al Barcelona. Está enfocado y creo que el Barcelona ha hecho una gran contratación”, enfatizó.