Alfonso Ugarte vs. Maristas: ¿a qué hora juegan por la fecha 6 de la Copa Perú 2021?

Alfonso Ugarte vs. Maristas EN VIVO juegan este domingo 14 de noviembre en el Estadio San Marcos por la fecha 6 de la Fase 4 en la Copa Perú Excepcional 2021. El partido será transmitido por el canal DirecTV Sports desde las 10.30 a. m., pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto.

Alfonso Ugarte vs. Maristas: ficha del partido

Partido Alfonso Ugarte vs. Maristas ¿Cuándo juegan? Domingo 14 de noviembre ¿A qué hora? 10.30 a. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Alfonso Ugarte vs. Maristas?

En territorio peruano, el duelo Alfonso Ugarte vs. Maristas se llevará a cabo a partir de las 10.30 a. m. Consulta la guía de horarios para seguirlo desde otros países.

Perú: 10.30 a. m.

México: 9.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

España: 4.30 p. m.

Cada vez falta menos para el final de la cuarta fase en la Copa Perú 2021 y el margen de error se hace más estrecho para los equipos participantes. Alfonso Ugarte de Puno, uno de los punteros del torneo, tratará de mantenerse en la cima frente al Deportivo Maristas de Huacho, equipo que se ubica en un prometedor cuarto lugar.

El club altiplánico alcanzó la punta en la jornada previa gracias a su goleada 4-0 sobre Los Caimanes, donde el jugador Elvis Payé se lució con un doblete. Si los ugartinos suman una nueva victoria, llegarán a la última fecha con la gran opción de definir ante Credicoop San Cristóbal el primer puesto, que da pase directo a la final.

Alfonso Ugarte es el segundo club más goleador de la Fase 4. Foto: Copa Perú

El elenco huachano, por su parte, volvió al triunfo con un 2-1 sobre Unión Parachique debido a una gran actuación de Jose Mesías, quien marcó los dos goles que le permiten a los dirigidos por Roberto Holsen seguir soñando con lograr el cupo a la Liga 1 2022.

Alfonso Ugarte es uno de los cuadros con mejor desempeño en la Copa, donde se mantiene invicto en esta cuarta etapa y ostenta 11 puntos fruto de tres partidos ganados y dos empatados. Deportivo Maristas, con sus ocho unidades, ganó dos veces, igualó otras dos y perdió una.

¿Qué canal transmite Alfonso Ugarte vs. Maristas?

En territorio peruano, podrás seguir la transmisión televisiva del Alfonso Ugarte vs. Deportivo Maristas a través de la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos de esta fase del torneo.

¿Cómo seguir Alfonso Ugarte vs. Maristas ONLINE?

Para que no te pierdas el Alfonso Ugarte vs. Maristas por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también dispones de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan Alfonso Ugarte vs. Maristas?

El recinto designado como sede para este enfrentamiento Alfonso Ugarte vs. Maristas será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, escenario deportivo ubicado en las instalaciones de la casa de estudios del mismo nombre, en el Cercado de Lima.

Pronóstico de Alfonso Ugarte vs. Maristas

Las previsiones de las casas de apuestas que tienen incluido este cotejo Alfonso Ugarte vs. Maristas en su programa indican que el favorito para ganar es el elenco puneño, cuya victoria paga 1,76 veces lo invertido. Si los huachanos vencen, la cuota sube a 3,95, mientras que por el empate se oferta 3,65 en promedio.

Tabla de posiciones previo a Alfonso Ugarte vs. Maristas

Antes de iniciarse la jornada 6 de la Copa Perú 2021 con el Alfonso Ugarte vs. Maristas, así marcha la tabla de posiciones de esta Fase 4.