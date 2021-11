Alexia Sotomayor: el futuro está aquí

Por Mariano López V.

Alexia Sotomayor cumplió 15 años en julio, pero se expresa con una madurez poco habitual para su corta edad. Ella, dueña de más de 70 récords nacionales entre categorías y absolutos, se lo atribuye a la natación, el deporte que cautivó su corazón desde pequeña y que la ayudó a formarse como persona. Su más reciente éxito en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos realizado en la Videna, donde cosechó tres medallas de oro en espalda (50 metros, 100 metros y 200 metros) y una de plata en libre (50 metros), ratifica su extraordinario presente y le augura un futuro aún más prometedor.

Vamos de a pocos. ¿Qué te impulsó a empezar a nadar? ¿Cómo llegaste al deporte?

Yo empecé en la natación a los cinco años, en una clase de madre y bebé. Siempre vi al deporte como algo para divertirme. Los primeros años fueron, más que todo, nadar por un tema de salud y seguridad. Era el saber nadar por si uno va a la piscina o se mete al mar. Uno siempre debe saber nadar. Luego mis papás se dieron cuenta de que disfrutaba mucho y comencé a nadar competitivamente. Entré a equipo, empecé a disputar regionales, nacionales y más adelante selectivos, para poder participar de la selección nacional peruana.

Para poder competir has tenido que ser responsable desde muy temprana edad. ¿Cómo lidiaste con la exigencia del deporte y los estudios?

Siento que poco a poco me fui acostumbrando. Empecé a entrenar a doble turno desde los 12 años. Antes de la pandemia, entrenaba de 5:30 a.m. hasta las 7:00 p.m. tres veces por semana. Luego me iba al colegio y por la tarde, de 4:00 p.m. a 6 p.m., volvía a nadar. Me tomó mucha perseverancia, disciplina y organización poder aprender a manejar al colegio y al deporte a la misma vez. Los estudios son muy importantes, y uno debe mantenerse bien en ellos. Es una de las prioridades que tengo.

Coraje. Participó de los Panamericanos 2019 con 13 años.

¿Y durante la época más estricta de la cuarentena? Me imagino lo complicado y diferente que era...

Sí, totalmente. Tuvimos que instalar una piscina inflable de tres metros en mi casa. Nadaba amarrada de la cintura. El trabajo físico lo hacía por Zoom.

¿Cómo toleraste ese y otros momentos difíciles a lo largo de tu corta carrera?

Uno debe fortalecer el tema mental porque siempre van apareciendo situaciones a las que uno tiene que enfrentarse. Otras personas no pasan por lo mismo. El deporte te da ese empujón que uno necesita no como deportista, sino como persona. Hace un par de años, por ejemplo, tuve un problema con la edad. En sí no era tanto un problema, lo que sucedía era que muchas competencias no me dejaban participar por ser menor. Tenían un límite de edad. Era muy pequeña. Más adelante me di cuenta que si las cosas son para ti, van a terminar sucediendo. No hay que forzar las cosas ni nada por el estilo. Lo que te ponga el destino, es lo que será. Son etapas, paso a paso.

Y de los buenos, que han sido muchos, ¿con cuáles te quedas y por qué?

No me quedo tanto con los resultados. Me importan las experiencias ganadas. Como mencioné anteriormente, el madurar. Son mejoras como persona. Perseverancia, organización, responsabilidad, esfuerzo, son las cosas que yo valoro más del deporte porque me van a servir a lo largo de toda mi vida.

¿Tienes algún modelo a seguir en la natación?

Bueno, a quien admiro mucho es a Regan Smith, una nadadora estadounidense. En 2019, ella fue campeona del mundo e impuso un nuevo récord a los 17 años, justo en espalda, el estilo en el que yo compito. Todavía no he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí me gustaría hacerlo en un futuro.

¿Qué se viene ahora para Alexia Sotomayor? ¿Cuáles son tus metas a mediano y largo plazo?

En una semana estaré viajando a los Juegos Panamericanos Junior en Cali y ya más adelante estoy apuntando a participar del circuito olímpico. Yo, más que nada, quiero ir a representar al Perú en los Juegos Olímpicos que vienen, tanto en París 2024 como en los siguientes. Esa es una de mis metas. También espero conseguir una medalla olímpica en el futuro.