Eliminatorias Qatar 2022: conoce la fecha, hora y canales para ver la fecha 14

Los enfrentamientos de la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 se darán el próximo martes 16 de noviembre. Esta jornada presentará partidos bastante atractivos por lo que se juega cada selección como en el Bolivia vs. Uruguay, Perú vs. Venezuela y el clásico sudamericano Argentina vs. Brasil, el cual será un choque de dos escuadras potencia en el fútbol.

¿Cuál es el fixture de la fecha 14 de Eliminatorias Qatar 2022?

Toda la próxima jornada se jugará el martes 16 de noviembre, en el cual se podrán ver los siguientes duelos por las eliminatorias sudamericanas.

Bolivia vs. Uruguay (Estadio Hernando Siles, La Paz)

Venezuela vs. Perú (Estadio Olímpico de la UCV, Caracas)

Colombia vs. Paraguay (Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla)

Argentina vs. Brasil (Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan)

Chile vs. Ecuador (Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago)

Eliminatorias Qatar 2022: horarios de la fecha 14

El primer duelo que se dará será entre la Verde y los charrúas, quienes están obligados a ganar para mantener su sueño mundialista. Repasa la hora de cada enfrentamiento:

Bolivia vs. Uruguay: 3.00 p. m. (hora peruana)

Venezuela vs. Perú: 4.00 p. m. (hora peruana)

Colombia vs. Paraguay: 6.00 p. m. (hora peruana)

Argentina vs. Brasil: 6.30 p. m. (hora peruana)

Chile vs. Ecuador: 7.15 p. m. (hora peruana)

¿En qué canales ver los duelos por la fecha 14 de Eliminatorias Qatar 2022?

Para el territorio peruano, los canales de transmisión serán de la señal de Movistar, pero el choque de la Blanquirroja también se podrá sintonizar por señal abierta.