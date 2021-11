VER EN VIVO Nacional vs. Maldonado: cómo y dónde ver partido por la Primera División Uruguaya

Nacional vs. Maldonado se miden EN VIVO en partido por correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Primera División de Uruguay 2021 ONLINE EN DIRECTO este sábado 13 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida través de Star+, GolTV y VTV a partir de las 2.30 p. m. de Perú desde el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Nacional vs. Maldonado EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+, GolTV y VTV. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Tras la victoria obtenida en la pasada jornada, Nacional busca mantener el entusiasmo de sus simpatizantes; mientras que el local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último encuentro.

Deportivo Maldonado no quiere sufrir otro tropiezo (0-1 frente a Plaza Colonia). En las cuatro fechas anteriores, sus resultados fueron surtidos: uno ganado, perdió dos y uno igualado.

Nacional, por su parte, llega a esta contienda de la mejor forma tras vencer por 2-1 a Villa Española. En las últimas jornadas obtuvo una victoria, una derrota y dos empates.

Nacional vs. Maldonado EN VIVO: ficha del partido

Partido Nacional vs. Maldonado ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 13 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Domingo Burgueño Miguel ¿A qué hora? 2.30 p. m. de Perú y 4.30 p. m. de Uruguay ¿En qué canal? Star+, GolTV y VTV

¿A qué hora juegan Nacional vs. Maldonado EN VIVO?

México: 1.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿En qué canales ver Nacional vs. Maldonado EN VIVO?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica

República Dominicana: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

El Salvador: GolTV Latinoamerica

Guatemala: GolTV Latinoamerica

Honduras: GolTV Latinoamerica

Internacional: GOLTV Play, Bet365

México: GolTV Latinoamerica

Nicaragua: GolTV Latinoamerica

Panamá: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica, Star+

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol

Uruguay: GolTV Latinoamerica, VTV+

Venezuela: GolTV Latinoamerica

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Maldonado?

Para acceder a Star Plus y poder ver el Nacional vs. Maldonado debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Nacional vs. Maldonado vía GolTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD)

¿Cómo ver Nacional vs. Maldonado vía VTV+ en Uruguay?

La transmisión oficial del Nacional vs. Maldonado estará a cargo de VTV+, canal exclusivo que transmite el fútbol de Uruguay. Conoce qué canales sintonizar.

Satélite

DirecTV Sports: Canal 184 (SD), Canal 1184 (HD), Canal 788 (SD).

Cablevisión: Canal 700 (HD).

Cable