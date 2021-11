Holloway vs. Rodríguez EN VIVO ONLINE: sigue AQUÍ la pelea por UFC Vegas 42

Holloway vs. Rodríguez EN VIVO se enfrentan por la categoría de peso pluma en UFC Vegas 42. El evento se desarrollará en el UFC Apex (Nevada) y la pelea estelar comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará disponible vía streaming por Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el resultado de las peleas preliminares, así como el resumen ronda por ronda del combate principal.

Holloway vs. Rodríguez: ficha de la pelea

Pelea Holloway vs. Rodríguez ¿Cuándo pelean? Hoy, sábado 13 de noviembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú, pelea estelar) ¿Dónde? UFC Apex ¿En qué canal? Star Plus, Fox Sports

¿A qué hora ver Holloway vs. Rodríguez?

Según el horario peruano, el evento se iniciará desde la 1.00 p. m. con los combates preliminares. La cartelera estelar empezará alrededor de las 4.00 p. m., mientras que el duelo de fondo Holloway vs. Rodríguez se llevará a cabo desde las 6.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C. Nueva York): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 14).

Max Holloway, excampeón peso pluma de artes marciales mixtas, se medirá en un vibrante combate contra el mexicano Yair Rodríguez, quien busca hacer su regreso triunfal al octágono luego de dos años. Esta será la primera vez que ambos choquen entre sí, en una pelea donde el norteamericano lleva el favoritismo.

En la previa, el ‘Pantera’ se mostró cauto por la capacidad de su rival. “Sé que Max mantuvo el cinturón durante mucho tiempo y es uno de los mejores luchadores en la historia de las MMA. Pelear contra él me lleva al siguiente nivel en el que debo estar para convertirme en campeón”, sostuvo el deportista azteca.

Promoción de la pelea Holloway vs. Rodríguez. Foto: UFC

Holloway, quien en enero se impuso por puntos a su compatriota Calvin Kattar, tomará este cruce como parte de su preparación para retar al australiano Alex Volkanovski, quien hace dos años le arrebató el cinturón.

Otro enfrentamiento destacado de la velada será el Thiago Moisés vs. Joel Álvarez, el cual podría marcar la consolidación como uno de los 15 mejores del mundo en la división de peso ligero.

¿Dónde ver Holloway vs. Rodríguez?

Para que no te pierdas la transmisión de la pelea Holloway vs. Rodríguez, sintoniza la señal de Star Plus en los países hispanohablantes de Latinoamérica.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Colombia: Star Plus

Chile: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Star Plus, Fox Sports

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: ESPN +

España: DAZN.

¿Cómo seguir Holloway vs. Rodríguez ONLINE?

En caso de que no tengas acceso a Star Plus para ver la transmisión de Holloway vs. Rodríguez vía streaming, también puedes mantenerte informado del desarrollo de esta pelea y toda la cartelera completa a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Cartelera completa de Holloway vs. Rodríguez

Cartelera Estelar

Max Holloway vs. Yair Rodríguez

Ben Rothwell vs. Marcos Rogério de Lima

Felicia Spencer vs. Leah Letson

Song Yadong vs. Julio Arce

Miguel Baeza vs. Khaos Williams.

Tarjeta Preliminar

Thiago Moisés vs. Joel Álvarez

Cynthia Calvillo vs. Andrea Lee

Sean Woodson vs. Collin Anglin

Cortney Casey vs. Liana Jojua

Marc Diakiese vs. Rafael Alves

Kennedy Nzechukwu vs. Da Un Jung.

¿Dónde pelean Holloway vs. Rodríguez?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Holloway vs. Rodríguez será el UFC Apex, centro de producción y eventos en vivo, ubicado en Enterprise, estado de Nevada.

Apuestas de Holloway vs. Rodríguez

Las previsiones de las principales casas de apuestas para esta pelea Holloway vs. Rodríguez dan como favorito para logar el triunfo al norteamericano, que paga apenas 1,14 en promedio frente a la cuota de 6,30 asignada a la victoria de ‘Pantera’.