TRANSMISIÓN EN VIVO Francia vs. Kazajistán (3-0) por la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022: minuto a minuto

Francia vs Kazajistán EN VIVO juegan HOY, sábado 13 de noviembre, por la octava jornada del Grupo D en las Eliminatorias Qatar 2022 de la UEFA. El cotejo se disputará a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star Plus.

Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, donde podrás conocer las formaciones iniciales de ambos equipos y ver el marcador actualizado minuto a minuto con videos de los goles.

Francia vs. Kazajistán EN VIVO: TRANSMISIÓN ONLINE

En Vivo: Francia vs. Kazajistán 15:10 Repasa el segundo gol de Francia 15:06 Minuto 19': Dominio absoluto de Francia Benzema y Mbappé generan constante peligro en el aréa de Kasajistán. 15:03 Repasa el primer gol de Francia 14:58 Minuto 11': ¡Goooooooooooool de Francia! Kylian Mbappé anotó el segundo gol del partido tras error del arquero de Kazajistán. 14:57 Minutio 10': Se aproxima Kazajistán. El cuadro amarillo tuvo la más clara con un tiro de esquina. 14:52 Minuto 5': ¡Gooooooooool de Francia! Kylian Mbappé anotó el primero tras gran asistencia de Theo Hernández. 14:50 Minuto 3': Francia domina las ocasiones El conjunto galo controla las ocasiones en los primeros minutos del partido. 14:44 Minuto 1': Inicia el partido Ya juegan en el Parque de los Príncipes Francia vs. Kazajistán 14:36 Alineación de Kazajistán confirmada Shatskiy, Maliy, Beysebekov, Votogovskiy, Bystrov, Alip, Kuat, Zhukov, Vasiljev, Zainutidinov y Omirtayev. 14:35 Alineación de Francia confirmada Lloris, Upamecano, Koundé, Lucas, Theo Hernández, Coman, Rabiot, Kanté, Griezmann, Mbappé y Benzema.

La oncena titular de Francia. Fuente: @equipedefrance

¿A qué hora juegan Francia vs Kazajistán?

Desde territorio peruano, podrás ver el cruce Francia vs Kazajistán a partir de las 2.45 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 1.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Francia vs Kazajistán: ficha del partido

Partido ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 13 de noviembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿Qué canal transmite Francia vs Kazajistán?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Francia vs Kazajistán irá por la señal de ESPN y Star Plus.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Space Brazil, GUIGO, Estádio TNT Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

¿Cómo seguir Francia vs Kazajistán ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Francia vs Kazajistán por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Francia vs Kazajistán?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Francia vs Kazajistán será el Parque de los Príncipes, recinto deportivo ubicado en la ciudad de París y sede habitual para los juegos en condición de local de la selección francesa.