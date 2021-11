Fórmula 1: Valtteri Bottas logró el primer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil

Valtteri Bottas quedó en la primera posición de la carrera sprint disputada en el Autódromo José Carlos Pace de Brasil . El conductor finlandés logró adjudicarse tres puntos tras superar a Max Verstappen en la primera curva de la prueba. El piloto neerlandés de Red Bull sumó dos puntos para el campeonato, mientras que el español Carlos Sainz de Ferrari se quedó con un punto tras ocupar el tercer lugar.

Tras la competencia, el piloto de Mercedes destacó la estrategia del equipo al usar las ruedas rojas para esta competencia. “ Sabíamos que las ruedas ‘soft’ serían un beneficio para el comienzo y funcionó , y luego se trató de sobrevivir hasta el final. ¡Me alegro de que haya funcionado perfectamente!”, indicó Bottas en entrevista para la F1.

Momento exacto en el cual Bottas supera a Verstappen. Foto: EFE.

Verstappen también analizó la competencia de este sábado y reconoció que no hizo su mejor partida a pesar de quedar segundo. “ La salida no fue la mejor . Creo que nuestro ritmo fue bastante bueno, pero a veces aquí simplemente no puedes pasar. ¡Lo intentaremos de nuevo mañana!”, comentó.

Como se recuerda, Lewis Hamilton había quedado en el primer lugar de la clasificación y le correspondía partir en el primer lugar de esta carrera corta, pero la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo sancionó previo a la competencia por una infracción relacionada al DRS (sigla en inglés para alerón trasero móvil). Es por ello que el piloto de Mercedes partió en la última posición en esta competencia, aunque eso no fue impedimento para terminar quinto en la tabla.

Igualmente, el conductor británico partirá en el décimo lugar en el Gran Premio, esto debido a una sanción puesta el pasado viernes, la cual está relacionada a cambios con su motor.