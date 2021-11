Sergio Busquets sobre Dani Alves: “Tiene carácter, gen ganador y liderazgo. Nos aportará mucho”

En la previa del decisivo partido entre España y Suecia por las Eliminatorias Qatar 2022, Sergio Busquets compareció con la prensa española donde no solo habló del partido ante el cuadro escandinavo el próximo domingo 14, sino también sobre su nuevo compañero en el FC Barcelona: Dani Alves. El capitán del cuadro blaugrana destacó el regreso del brasileño y espera que ayude al equipo en esta complicada situación.

“ Es un jugador que tiene carácter, gen ganador y liderazgo en el vestuario. Nos aportará mucho . Su vuelta es una alegría. Ya sabemos el jugador que es y la época que marcó. Viene en otra edad, pero nos aportará mucho”, indicó el volante de 33 años.

Asimismo, Busquets destacó que tiene muchas ganas de verse con el lateral y espera que tenga una buena temporada. “ Ojalá le vaya muy bien. Tengo muchas ganas de reencontrarme con Dani ”, dijo.

Dani Alves y Sergio Busquets son considerados leyendas blaugranas. Foto: FC Barcelona.

El actual capitán culé también se refirió a su excompañero y nuevo entrenador, Xavi Hernández, a quien igualará este domingo como el cuarto jugador con más partidos con la selección nacional (133).