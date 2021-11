¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay vía TV Pública EN VIVO? por las Eliminatorias Qatar 2022

¿Cuándo juegan Argentina vs. Uruguay EN VIVO? Se enfrentan este viernes 12 de noviembre por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Con Lionel Messi, los albicelestes visitarán el Estadio Campeón del Siglo desde las 6.00 p. m. (hora peruana) e intentarán quedarse con los tres puntos ante los charrúas. El compromiso entre ambas escuadras contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TV Pública para la región de Argentina. También podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde se realizará la cobertura especial.

La selección de Lionel Scaloni se encuentra en la segunda casilla de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 unidades. Los albicelestes llegan a este compromiso con dos victorias al hilo; mientras que los charrúas están ubicados en la quinta posición con 16 unidades. Además, vienen de perder dos partidos de manera consecutiva.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay?

México: 5.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Argentina vs. Uruguay?

El encuentro entre Argentina vs. Uruguay EN VIVO será TRANSMITIDO EN DIRECTO por el canal TV Pública para la región albiceleste.

Argentina: TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina

Bolivia: COTAS Televisión

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol

Perú: Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Uruguay: VTV Uruguay

Venezuela: TLT Play.

¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay vía TV Pública ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Uruguay internet, puedes ingresar a la página web oficial de TV Pública y seguir el duelo completamente gratis (solo válido en territorio argentino). En caso no tengas acceso a esta vía, otra opción para mantenerte informado acerca del desarrollo del compromiso es desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo contratar TV Pública para ver Argentina vs. Uruguay?

Si quieres ver el partido Argentina vs. Uruguay por la señal de TV Pública, no necesitas contratar ningún servicio de TV paga, ya que este canal está disponible en la señal 7 de la televisión argentina. No obstante, si deseas verlo desde el extranjero, puedes hacerlo en las siguientes operadoras:

Click HD (Colombia) – Canal 807

TuVes (Chile) – Canal 704 (SD)

Cablevisión (Chile) – Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

TV Red (Chile) – Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú – Canal 62

Mundo Pacífico (Chile) – Canal 142

Tigo Star (Paraguay) – Canal 72 (SD) y Canal 922 (HD)

Cable de la Costa (Chile) – Canal 15

PTV Telecom (España) – Dial 78

Coteor (Bolivia) – Canal 120 (Analógico).

¿Qué partidos transmite la TV Pública además de Argentina vs. Bolivia?

En la TV Pública puedes ver no solamente todos los partidos de la Albiceleste, como el Argentina vs. Uruguay, sino también otros encuentros de las Eliminatorias Qatar 2022. Además, dos duelos de cada fecha en la Liga Profesional Argentina 2021 serán liberados para poder verlos gratis a través de esta señal.

¿Cuál es la programación de TV Pública?

TV Pública es el canal estatal de Argentina e incluye en su programación espacios de corte variado, como noticieros, programas concurso, documentales, segmentos educativos y programas deportivos, entre ellos partidos de fútbol como el Argentina vs. Uruguay.

¿Dónde van a jugar Argentina vs. Uruguay?

Argentina vs. Uruguay: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi o Paulo Dybala o Joaquín Correa.

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, Diego Godín, José María Giménez, Joaquín Piquérez; Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Lucas Torreira; Facundo Torres o Brian Rodríguez y Luis Suárez.