Selección peruana: Gustavo Cherquis destacó la gran victoria de la Bicolor ante Bolivia

La selección peruana venció por 3-0 a su similar de Bolivia en el Estadio Nacional en la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca se mostraron muy solidos y compenetrados en grandes pasajes del partido. El poderío de la Bicolor ante la Verde se hizo sentir en el coloso de José Díaz, sobre todo en la primera parte, donde lograron convertir tres goles.

El triunfo era necesario y de vital importancia para las aspiraciones de llegar a la próxima Copa del Mundo. El ‘Tigre’ Gareca, en conferencia de prensa, reconoció el trabajo de la Blanquirroja luego de la victoria ante los altiplánicos.

PUEDES VER: La celebración de Christian Cueva que provocó la furia de los bolivianos

“Más no le puedo pedir a los muchachos. Nosotros queremos hacer goles, así que no es porque no quisimos, no pudimos. El arquero de Bolivia es muy importante y la defensa no bajó los brazos, todos nos estamos jugando cosas importantes. Me quedo muy satisfecho con haber hecho tres goles. Fallar significa que Perú mantuvo la búsqueda y eso me da tranquilidad” , dijo el estratega argentino.

Uno de los periodistas que comentó sobre la victoria de Perú fue Gustavo Cherquis mediante su cuenta de Instagram, donde destacó la gran actuación del combinado nacional.

“Con un gran Gianluca Lapadula que abrió la goleada ante Bolivia en Lima, la selección peruana se acerca a la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Gran victoria, clave y merecida para seguir con la ilusión. Habrá que sumar en todo lo que queda del camino hacia el Mundial. Se puede”, refirió.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por las eliminatorias sudamericanas?

La Bicolor disputará su último partido del año por esta competencia el martes 16 de noviembre frente a la selección venezolana en condición de visitante. El encuentro está pactado para las 4.00 p. m. (hora peruana).

Eliminatorias Qatar 2022 - Tabla de posiciones