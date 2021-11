García Pye sobre la amarilla a Cueva: “Sería una pérdida de tiempo hacer un reclamo”

Luego de la contundente victoria (3-0) de Perú sobre Bolivia, los dirigidos por el ‘Tigre’ se acomodaron mejor en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022. En el encuentro se vivió una polémica con la celebración de Cueva, por lo que Antonio García Pye se refirió a ella y al itinerario de la Blanquirroja para visitar a Venezuela.

El gerente de selecciones de la FPF declaró en el programa La oral deportiva de Radio Ovación sobre la amonestación a Christian Cueva. “No creo que se haga algún reclamo, sería una pérdida de tiempo ir en contra de la opinión de un árbitro. Es el criterio del árbitro el que se tiene que ver, no hay forma de discutir eso. Así son las reglas y hay que tener más cuidado”, inició.

“El domingo, entre las 4.00 p. m. y 5.00 p. m. estamos viajando a Caracas. Es un vuelo de tres a cuatro horas. Llegamos a cenar y descansar. Al otro día entrenamos y quedamos concentrados”, agregó respecto al itinerario del viaje a Venezuela.

García Pye explicó que el clima no será un factor para que la selección peruana saque un resultado positivo. “Tengo entendido que la temperatura no está tan alta, 24 grados aproximadamente. No es la época más calurosa en la ciudad, la humedad sí puede ser algo para tener presente”, apuntó.