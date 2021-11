Ricardo Gareca: “Ganar como se hizo hoy, más no le puedo pedir a los muchachos”

Perú derrotó 3-0 a Bolivia en el Estadio Nacional por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 con tantos de Lapadula, Cueva y Peña. Tras el encuentro, el entrenador Ricardo Gareca manifestó durante la rueda de prensa que el resultado le da “tranquilidad”.

”Más no le puedo pedir a los muchachos. Nosotros queremos hacer goles, así que no es porque no quisimos, no pudimos. El arquero de Bolivia es muy importante y la defensa no bajó los brazos, todos nos estamos jugando cosas importantes. Me quedo muy satisfecho con haber hecho tres goles. Fallar significa que Perú mantuvo la búsqueda y eso me da tranquilidad”, manifestó el ‘Tigre’.

Sobre el desempeño de Renato Tapia. “Yo creo que hizo una gran actuación (Tapia), creo que en general el equipo tuvo una actuación destacada y dentro de esto por supuesto que deben haber puntos muy altos, con actuaciones muy altas y Renato es uno de ellos. Después tengo que verlo en el video. Visualmente el equipo tuvo una actuación destacada”, sostuvo.

Sobre el cambio de Alexander Callens dijo. “De acuerdo a lo que me dijeron, a Alexander se le cargó un poco el gemelo y por prevención decidimos hacer el cambio”.

Asimismo, se refirió a la salida de Sergio Peña, que terminó con hielo. “En el caso de Sergio, terminó sin ningún problema. Los cambios se dieron para tratar de seguir insistiendo en el ataque y también viendo la posibilidad de que participen otros muchachos”, añadió.

Perú enfrentará a Venezuela el 16 de noviembre por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 en Caracas.