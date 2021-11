Periodista boliviano se mostró triste tras caer ante Perú: “Estábamos ilusionados”

Hasta antes de la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección boliviana se encontraba en la sétima casilla con 12 puntos y soñaba con clasificar a la siguiente cita mundialista. Sin embargo, tras caer goleada ante Perú en el Estadio Nacional, volvió al fondo de la tabla. Ante ello, periodistas deportivos bolivianos se mostraron tristes por el desempeño de los jugadores altiplánicos. Así lo demostraron los principales medios deportivos y los comunicadores de ese país .

Por ejemplo, en el programa Laboratorio fútbol de Tigo Sports Bolivia, los periodistas no pudieron ocultar su desazón y revelaron haber estado ilusionados en sumar puntos en su visita al suelo peruano.

“ No era fácil poder ganar fuera de casa, pero lo cierto es que estábamos ilusionados. El 70% de ustedes en casa decían que íbamos a ganar. El 25% de esta mesa decía que íbamos a ganar, pero el 100% creía que el empate por lo menos íbamos a lograr. Y lamentablemente no se pudo. Se perdió con un marcador amplio, pero más amplio todavía en el juego. Es uno de esos partidos que se nos acabó a nosotros los bolivianos en el minuto 35-30 porque ya sabíamos que era irremontable ”, empezó diciendo el periodista.

En esa misma línea, señaló que el planteamiento de Farías fue nulo a comparación del que propuso Ricardo Gareca. “Le decía a mi compañero que, cuando estábamos uno a cero, no me acuerdo un partido que le hayamos dado vuelta. No es habitual que Bolivia le de vuelta a los marcadores y no ocurrió anoche. Tampoco le dimos vuelta desde lo futbolístico”, añadió.

El periodista siguió analizando la derrota que sufrió su selección y aseguró que si bien en el segundo tiempo encontraron “un par de remates y (Bolivia) pudo llegar el descuento”, la Blanquirroja fue ampliamente superior y “no se esforzó en hacernos el cuarto o el quinto”. Cerró su monólogo con la frase “no nos salió nada”.