Perú vs. Bolivia: el uno por uno de la selección peruana en la goleada sobre la Verde

Luis Advíncula: Participó poco en ofensiva, pero cumplió muy bien en el aspecto defensivo. Tuvo un primer tiempo ligeramente mejor que el segundo. No pasó apuros para cubrir su zona y le faltó un poco más de precisión al sacar los centros después de ganar la banda. Puntaje: 6,5

Christian Ramos: Volvió a la zaga central y nuevamente fue el central seguro que no teme en echar un balón fuera del campo para no correr riesgos. Le ganó los duelos a Marcelo Martins las pocas veces que se cruzaron en el campo y brindó confianza en la zaga de la Bicolor. Puntaje: 7

Renato Tapia: Volvió al equipo titular tras una lesión y no desentonó. No tuvo problemas en ser el único volante de marca y cubrió su zona casi a la perfección. Volvió a ser el líder del equipo dentro del campo que tanto se necesita. Muy preciso con el balón en los pies y seguro a la hora de contener los pocos ataques bolivianos. Puntaje: 7

Luis Abram: Ingresó por Alexander Callens en los segundos 45′ y con su solvencia no hizo extrañar al zaguero del New York City. Seguro en cada intervención, no tuvo problemas para controlar a Martins mientras este estuvo en el campo. Demostró la jerarquía que va ganando en Europa. Puntaje: 7