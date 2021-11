Osnar Noronha se despidió de Mannucci tras jugar cinco años en este club

Osnar noronha sorprendió a propios y extraños al despedirse de Carlos A. Mannucci luego de cinco años en este club. Ahora, la interrogante cae por si propio peso: ¿cuál será el futuro del delantero?

El ‘Paiche’ aprovechó sus redes sociales para publicar un mensaje de agradecimiento a la hinchada tricolor, la cual aplaudió sus goles durante todo este tiempo, tanto en el ascenso como en la Liga 1.

“En el fútbol lo más importante es divertirse. Aunque parece fácil, no lo es, pues requiere esfuerzo trabajo y mucha dedicación. Desde hace cinco años, Carlos Mannucci me ha dado la oportunidad de poder superar todos los retos que me puse año tras año”, escribió el futbolista.

Líneas abajo agradeció a los hinchas, directivos, personal del club y compañeros de equipo.

“Siempre estaré agradecido con la hinchada, el club y sus dirigentes, sobre todo a Raúl Lozano, que siempre confió en mí, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Raúl, para ti mi agradecimiento por la ayuda que me brindaste, eres un gran amigo, considero que en la vida hay que ser gratos, por ello, también va mi gratitud de todo corazón a mis compañeros de estos cinco años”, añadió.

Este es el mensaje que publicó Noronha en sus redes. Foto: Facebook

“Hoy con mucha tristeza anuncio a esta gran hinchada que me toca culminar esta etapa en el equipo, me toca marcharme a seguir trabajando para lograr destacar en estos momentos de mi carrera. Muy agradecido por todos los buenos momentos, mi familia y yo”, continuó.

El futuro de Osnar Noronha aún no está definido; sin embargo, según ha trascendido, tendría una oferta muy atractiva de Universidad César Vallejo de Trujillo, eterno rival de Mannucci.