Campeona olímpica Sunisa Lee es víctima de ataque racista en Los Ángeles

¡Indignante! La deportista estadounidense Sunisa Lee, ganadora de tres medallas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, denunció que en las últimas semanas fue víctima de un acto racista en las calles de Los Ángeles mientras esperaba un taxi junto a sus amigas, todas ellas, de origen asiático.

La joven gimnasta, campeona olímpica y participante del programa Dancing with the stars, contó a la revista Pop Sugar, que ella y sus acompañantes aguardaban la llegada de un taxi por aplicación cuando los ocupantes de otro vehículo les increparon que se “regresen por donde habían venido”, mientras les lanzaban todo tipo de insultos. Acto seguido, cuando el carro comenzó a acelerar, uno de los pasajeros roció gas pimientas sobre el brazo de la atleta.

“Estaba muy enojada, pero no pude hacer nada porque ya se habían ido . Fue un momento difícil, con mi reputación, no quise hacer nada que me metiera en problemas”, sostuvo Lee al medio estadounidense.

La ganadora de la medalla de oro tiene raíces Hmong, un pueblo nómada asentado, en su mayoría, al sur de China. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 diversas personas con origen asiático han sido atacadas en los Estados Unidos debido a la desinformación en torno al coronavirus.

No es la única

El pasado mes de abril, la karateka estadounidense, y ganadora del oro en los Panamericanos Lima 2019, Sakura Kokumai, denunció que fue abordada por un hombre que la amenazó y le lanzó insultos racistas mientras entrenaba en un parque en el estado de California. Finalmente, el sujeto pudo ser capturado.