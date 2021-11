Inglaterra vs. Albania EN VIVO: ¿a qué hora juegan por las Eliminatorias Qatar 2022?

Inglaterra vs. Albania EN VIVO se enfrentan por la jornada 9 del Grupo I en las Eliminatorias Qatar 2022 de la UEFA. El duelo se disputará en el Estadio Wembley a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión por TV de ESPN 2. La cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy la encontrarás gratis en La República Deportes, que te informará también acerca de las alineaciones confirmadas de los dos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto con videos de los goles.

Inglaterra vs. Albania: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Albania ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 12 de noviembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Wembley ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Albania?

Desde territorio peruano, podrás ver el cruce Inglaterra vs. Albania a partir de las 2.45 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

La selección inglesa intentará dar un paso más en pos de asegurar su clasificación al Mundial Qatar 2022 cuando reciba en el mítico Wembley al equipo nacional de Albania. Los británicos lideran su grupo sin derrotas hasta el momento, pero se encuentran bajo el acecho incesante de su escolta Polonia.

Los Tres Leones vieron reducida su ventaja sobre el segundo puesto en la jornada previa tras conceder un empate en casa ante Hungría. Con 20 puntos en la tabla del Grupo I, el elenco dirigido por Gareth Southgate todavía es dueño del cupo directo a Qatar, pero no debe descuidarse si pretende conservar su privilegiada posición.

Las Águilas, por su parte, cayeron por la mínima frente al combinado polaco en su último cotejo y ya les queda poco margen de error en el proceso clasificatorio. Sus 15 unidades las tienen en el tercer lugar, a solo dos puntos de la segunda casilla que da derecho a una ronda final para obtener la clasificación.

Inglaterra y Albania vuelven a medirse luego de casi ocho meses. Por la ida de la competencia, los ingleses se llevaron de Tirana una cómoda victoria 2-0 gracias a los goles de Harry Kane y Mason Mount.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Albania?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Inglaterra vs. Albania irá por la señal de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Space Brazil, GUIGO, Estádio TNT Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra.

¿Cómo seguir Inglaterra vs. Albania ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Inglaterra vs. Albania por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Inglaterra vs. Albania?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Inglaterra vs. Albania será el Estadio Wembley, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres y sede habitual para los juegos en condición de local de la selección inglesa.

Alineaciones probables de Inglaterra vs. Albania

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips; Sterling, Foden, Grealish; Kane.

Albania: Berisha; Ismajli, Kumbulla, Veseli; Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi; Bajrami; Cikalleshi, Broja.

Pronóstico de Inglaterra vs. Albania

El favoritismo en este duelo Inglaterra vs. Albania es abrumador para el conjunto local de acuerdo a las previsiones de las principales casas de apuestas.