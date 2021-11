Federación Peruana de Vóley podría quedar desafiliada tras declararse en quiebra

La crisis de la Federación Peruana de Vóley es una realidad que muchos desconocen. Por ello, La República conversó con el presidente de dicho ente, Gino Vegas, quien dio a conocer al detalle la situación interna del ente que preside. El vóleibol peruano podría quedar desafiliado tras ser declarado ante Indecopi en proceso de quiebra.

- Cuando postuló, ¿era consciente de la situación de la Federación?

Fui presidente de la Liga de Surco y anualmente teníamos las asambleas, donde ya se veía que había un déficit en la gestión. El cálculo que nosotros teníamos es que la Federación estaba en rojo alrededor de 2 millones 800 mil a 3 millones de soles, pero el tema fue cuando asumimos la gestión. El 1 de enero, nuestros papeles no estaban escritos, hubo un problema con el IPD y el proceso de aprobación. Por lo tanto, hasta el 15 de febrero no teníamos los papeles en regla para poder actuar.

- ¿Qué fue lo que encontraron?

En el mes de mayo, que ya teníamos los papeles en regla, el banco nos comunica que había una orden de embargo en forma de retención de las cuentas privadas de la Federación hasta en 750.000 soles, eso nos causó todo un descalabro. Por otro lado, no habíamos recibido la subvención que teníamos que recibir por parte del estado de acuerdo al convenio que habíamos firmado. En julio recién hemos recibido el 50% de ese 100%. En setiembre, el 20%. Estamos esperando que nos entreguen el 30% en estas semanas.

- ¿Por qué se embargaron las cuentas?

Por un juicio con el arquitecto César Diaz, que había iniciado en 1991, porque dejaron impago un montón por el contrato que firmó para hacer el techo del Coliseo Dibós y refaccionaria de los techos de los Coliseos del Gran Chimú de Trujillo y del Arequipa. Este juicio lo inició con la Federación que estaba en esa fecha y contra el IPD porque entiendo que habían firmado un convenio para realizar el Mundial de 1989. A nosotros nunca nos avisaron que existían estos juicios.

- ¿De cuánto es el monto de esa deuda?

En el mes de mayo, el señor presentó un escrito de actualización de la deuda, en la cual estos 750.000 soles, según los cálculos que hacen aplicados al contrato que tenía firmado se convertían en 7,5 millones de soles al año 2018, que fue la fecha de la última sentencia de la Corte Suprema. Estamos en espera y lo más probable es que le den la razón.

- ¿Y la deuda con el técnico Luizomar de Moura?

En el mes de agosto, la Federación Internacional (FIVB) nos manda una resolución del Tribunal de Justicia, donde Luizomar de Moura demandó a la FPV porque tenía un contrato firmado por cuatro años. El contrato lo inicia con Diana Gonzales, quien estuvo un año en su gestión y asume la vicepresidenta Pilar Gonzales, quien a los dos años le dijo que no podía cumplir con el contrato y le pidió resolver. El contrato dice que, si le cortan el vínculo antes de lo estipulado, la Federación está obligada a pagarle el global.

- ¿De cuánto estamos hablando?

La FIVB dice que el señor, a partir del tercero, ya tenía un trabajo, por lo que el daño causado era por un año y ordena que se le pague 160.000 dólares del valor del contrato más los intereses y gastos, que sumado daban 180.000 dólares. Además, estableció que la Federación tenía plazo para pagar un mes con la fecha de pago el 1 de setiembre y, de no hacerlo, la Federación iba a estar sujeta a nuevas acciones. Esto me obliga ir a Indecopi y declarar a la Federación en proceso de quiebra.

- ¿Se habló de una posible desafiliación?

Sí, pero llamé a Luizomar, le expliqué la situación de la Federación y que teníamos voluntad más no capacidad de pago. Respondió que su intención nunca fue perjudicar a la FPV, me puso en contacto con sus abogados y firmamos un acuerdo que especifica que se le pagará desde el mes de enero. Esto se le comunicó a la FIVB. El consejo se reunió la semana pasada y aceptó este acuerdo. Eso evitó que la FPV fuera sancionada sin poder competir internacionalmente, algo que sigue latente.

- ¿Cómo afecta esto a los deportistas?

Hablamos con los deportistas, a quienes se les hace un pago mensual para que se dediquen a full time, y le dijimos que no teníamos dinero. Le aseguramos que íbamos a intentar de alguna forma cubrir los pasajes y después ver si se le puede compensar. Para buena suerte, tuvimos el respaldo de los deportistas. El primer mes le pudimos dar a las chicas lo que gastan en su movilidad para ir a entrenar, de ahí es que ellas se organizan y hacen esta rifa.

- ¿Qué medidas o gestiones se piensan hacer ante esto?

Buscar un acercamiento a la clase política y al Gobierno. Hemos tenido reuniones con congresistas de diferentes bancadas para explicarles la situación con el objetivo de que puedan sacar algún dispositivo legal que fomente la inversión privada en el deporte con beneficio tributario. La segunda es que a través del ejecutivo puedan analizar que el presupuesto para el deporte peruano aumente.

- ¿Cuánto es la subvención por parte del estado que recibe la Federación?

Antes de la Pandemia, la FPV recibía una subvención de 4 millones. Contando adicionales y otro tanto por auspicios, estamos hablando de casi 8 millones, pero —si yo tengo una deuda de la cantidad de 18 millones— no hay forma de que yo pueda salir adelante. Hay que tener en claro que la subvención es para que trabajes por tu deporte y no para pagar deudas porque, si no, sería malversación de fondos, terminaría denunciado penalmente y sancionado. Ahora, por la pandemia a todos se les redujo el 30%.

- ¿Tocó puertas a la empresa privada?

Actualmente estamos en conversación con muchas empresas, pero los procesos están muy lentos por la incertidumbre que hay. Igual seguimos avanzando y esperando que esto pueda cambiar.

- ¿Realizar actividades es una opción?

Estamos a punto de iniciar una serie de academias, escuelas de promoción en las instalaciones de Legado de vóley piso y playa masculino y femenino. Empezar hacer capacitaciones, las redes sociales hacerlas más productivas, crear una tienda virtual y también queremos hacer una cruzada nacional.

- ¿En qué consiste la cruzada?

Estamos trabajando con un grupo de personas para ayudar a hacer este lanzamiento que está planificado para la segunda quincena de noviembre. Estamos viendo cuál es la mejor alternativa, una de ellas conectarse con la data de los grandes supermercados y tener unas alcancías para decirle a la gente: “¿No quieres donar un sol para el vóley?”. Calculando que 5 millones puedan responder favorablemente, nos podría permitir que sanar las dos más grandes deudas y empezar a sentar una base para los proyectos. La otra es una especie de Teletón, estamos teniendo reuniones.

- ¿Conversó con algunas exvoleibolista para que apoyen esta cruzada?

Dentro de la campaña estamos tratando de utilizar a estas jugadoras, pero algunas no tienen el tiempo y a otras no les interesa. Una de las cosas que Perú perdió fue presencia dirigencial a nivel internacional, pero hoy tenemos a Cecilia Tait, quien está en el Consejo de Administración del FIVB, lo cual es muy bueno para Perú y Sudamérica. Con ella tengo una comunicación fluida porque está tratando de ver cómo la FIVB puede ayudar al resurgimiento del vóley peruano.

- ¿Cuánto es lo que se necesita para salir de esta situación?

A cálculo, lo que necesito para desarrollar los proyectos que tenemos es aproximadamente de 10 a 12 millones de soles. Si no tengo esos ingresos, muy poco vamos a poder hacer.

- ¿Por qué la Liga Nacional masculina y femenina se jugarán en el Dibós?

Básicamente por un tema económico. El Legado tiene una infraestructura de primer nivel y, para mantenerla, ellos tienen que alquilar los espacios y sus costos son mucho más altos. El año pasado lo hice con ellos porque me aceptaron el canje publicitario en lugar del pago, pero en esta oportunidad ellos me dijeron que necesitan tener ingresos para pagar sus obligaciones. Apareció el del Dibós, que era mucho más económico aún y me aceptaban canje publicitario a través de un canje de actividades.

- ¿Cuál es la situación deportiva del vóley?

Para lograr resultados hay que planificar. Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. El gran error que Perú cometió en los últimos 15 años es que, si no daban los resultados, sacaba al entrenador, cuando todos los que han pasado son de primer nivel. Mínimo se debe esperar un proceso de cuatro años. El vóley es el deporte que más ha cambiado, es muy importante el biotipo y la raza peruana no es el mejor para el vóley. Hoy el vóley es muy potente, Perú no es un equipo alto en comparación a Europa y Asia, estamos en desventaja. Además, hay que darle un soporte.

- ¿Perú podrá estar en los Juegos Panamericanos de Chile?

Lo más seguro es que Perú no asista porque por Sudamérica van cuatro: Chile como organizador, Argentina, Brasil y Colombia. Se me están escapando la posibilidad de torneos internacionales. Yo necesito tener un staff, necesito darle calidad y cantidad de entrenamiento, eso implica que tengo que salir hacer giras, realizar torneos aquí. La selección que llegó a Seúl venía de jugar 300 partidos, para el último sudamericano no habíamos tenido ni un partido. No podía irme de gira por el tema económico.

- ¿En qué consiste ese staff?

Lo ideal es tener un staff integrado por un entrenador, dos entrenadores asistentes, dos a cuatro muchachos que ayuden a los ejercicios en campo con pelota, el preparador físico, el fisio, el estadista, el médico, un psicólogo deportivo, un nutricionista y un jefe de equipo.

- ¿Perú cuenta con eso?

Perú lo tiene a medias, no tengo psicólogo, hay un chico nutricionista que nos ayuda gratis. Tengo el entrenador (Francisco Hervás), un asistente, un chico para el trabajo de campo, médico, fisio y el estadista, lo demás me falta. Este grupo humano comenzó a trabajar en el mes de julio y recién he podido pagarles los primeros tres meses de su trabajo en setiembre y a fines de diciembre recién podré pagarles el trabajo de octubre, noviembre y diciembre.

- ¿Se arrepiente de haber tomado las riendas de la FPV?

Si quizás hubiese tenido una burbuja de cristal y me mostraba esto, hubiese pensado con más detenimiento si postulaba o no. Esta pregunta me la hago todos los días y lo converso con gente muy cercana. Me ha tocado estar en esta y moriré en el intento. A mí el vóley me ha dado mucho y, en gratitud a eso, haré mi mejor esfuerzo. Ya estoy sobre el caballo y no puedo desmontarme, moriré en la lucha.