Christian Cueva: de ser criticado en La Paz por un error a callar críticas en Lima

La selección peruana obtuvo un importante y vital triunfo ante su similar de Bolivia en la decimotercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 por 3-0. El jueves 11 de noviembre será recordado como una de las mejores versiones vistas por el conjunto dirigido por Ricardo Gareca en las eliminatorias sudamericanas, sobre todo, por lo mostrado en el primer tiempo donde la Bicolor arrolló y aseguró los tres puntos ante los altiplánicos.

Este resultado le permite a la Blanquirroja seguir con mucha confianza y fe para continuar cosechando victorias y no perder las posibilidades de asistir a la próxima Copa del Mundo. El combinado nacional escaló a la séptima casilla con 14 puntos superando a Paraguay y Bolivia en las tabla de posiciones, además de quedar cerca de los puestos de clasificación, que ocupan Chile y Colombia en cuarto y quinto lugar, respectivamente con 16 unidades.

El enfrentamiento de ayer ante la Verde mostró destacadas actuaciones individuales que potenciaron el juego colectivo de Perú, como la de Christian Cueva, quien una vez más fue desequilibrante por la banda izquierda y por el centro del campo, logrando hacer daño a la defensa visitante.

Los balones siempre al ‘8′

El accionar del actual jugador del Al-Fateh permitió que sus compañeros recurran a él para combinar pases y crear jugadas de peligro. El popular ‘Aladino’ se mostró muy participativo por el sector izquierdo y predispuesto para ser el líder en ofensiva.

Cada vez que hacía el recorte hacia adentro, a la mente saltaba aquel excelente encuentro que hizo ante Nueva Zelanda en el duelo de repechaje para el Mundial de Rusia, el 15 de noviembre del 2017, y que significó el regreso de la Bicolor a la máxima competencia del balompié.

Christian Cueva debe ser uno de los jugadores que guarda un idilio profundo con la hinchada peruana y los medios nacionales, pero que cada vez más queda demostrado que su compromiso con la selección se antepone a todo y todos. Cueva habla en el campo y en cada momento que puede hace un llamado a la memoria que él estuvo y está en las buenas y malas de la Bicolor.

Christian Cueva

El recuerdo de Cueva en La Paz

Si bien es cierto su rendimiento en varios partidos no ha sido el mejor, el ‘8′ no se esconde y en cada partido trata de superar su performance anterior. En el duelo pasado ante la selección boliviana en el Hernando Siles, en la altura de La Paz, la lluvia de críticas no se hizo esperar debido a que el talentoso volante perdió el balón en zona de ataque, la Verde salió de contra y terminó encontrando el único gol del partido con Ramiro Vaca a los 82 minutos.

Christian Cueva vs. Bolivia: su revancha en Lima

Después de cosechar dos derrotas seguidas en los últimos tres partidos, ayer en el Estadio Nacional, la Blanquirroja demostró estar estable en sus aspiraciones para llegar a Qatar. Cueva volvió a aparecer en la casa de la selección, bajo la atenta mirada del público dentro y fuera del coloso de José Díaz e hizo vibrar al pueblo peruano.

Al minuto 31 del primer tiempo en una gran jugada colectiva donde participaron Christian Ramos, Sergio Peña, Christian Cueva y Gianluca Lapadula a un solo toque rápido, el balón llegó a los pies de Miguel Trauco; el lateral del Saint Étienne envió un centro preciso hacia el primer palo donde ‘Aladino’ conectó el balón con su cabeza y venció al golero Carlos Lampe.

El gol de Cueva vuelve a sacar a flote una de las frases más populares del balompié: “el fútbol siempre te da revanchas”.

Así fue el gol de Christian Cueva. Foto: captura Opta.

Christian Cueva vs. Bolivia: sus estadísticas

Frente al cuadro capitaneado por Marcelo Martins, el exjugador de Alianza Lima tuvo los siguientes números:

Disputó 80 minutos del partido hasta ser sustituido por Raziel García

Anotó un gol a los 31 de la primera parte

Tuvo un 88.5% de pases exitosos

Tuvo un 66.7% en efectividad de cruces

Le cometieron una falta e hizo otra

Recibió una tarjeta amarilla a los 32 minutos post celebración de gol

En los 10 duelos disputados individualmente ganó 6 y perdió 4

Con información de opta

Este el mapa de calor de Christian Cueva durante los 80 minutos que disputó. Foto: captura Opta

Repasa el gol de Christian Cueva para el 2-0 de Perú vs. Bolivia

Eliminatorias Qatar 2022 - Tabla de posiciones