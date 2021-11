Anaís Vilca sobre el gol dedicado a su padre: “Se merece todo, por él es que estoy acá”

“Es tan bueno que parece falso. A veces me cuesta darme cuenta que todo esto está pasando”, dice Anaís Vilca sobre lo que está viviendo con Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenino. El torneo continental se desarrolla en Paraguay. La atacante puso el cuarto gol ante Tomayapo, tres minutos después de haber ingresado al campo. Su anotación y celebración se hizo viral por cómo celebró: corrió hacia la tribuna a dedicárselo a su padre, que había viajado para verla.

“Fue algo que había estado buscando hace tiempo (el gol). Es mi primero con Alianza. No había podido convertir, así que mi objetivo era anotar y qué decir... fue en la Libertadores. Todo es un sueño para mí. Yo decía, ‘eso es imposible’ y es una muestra de que puedes hacer todo si te lo propones. Mi papá vino hasta acá para verme y él se merece todo, es por él que estoy acá, siempre me apoya” , le cuenta a La República.

PUEDES VER: Conmebol destaca a Alison Reyes en la histórica campaña de Alianza Lima en la Libertadores

A lo que añade: “Lo primero que se me vino a la mente fue mi papá. Entonces, fui directo a celebrarlo con él” , Anaís cruzó todo el campo para posarse frente al grupo de hinchas que se había apostado en una zona de la graderías, uno de ellos era Edwin Vilca, hincha de Alianza y de la ‘17′ blanquiazul.

“En ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a ser tan viral, me ha sorprendido bastante la reacción de la gente, me emociona y a él también”, comenta. La conversación pospartido fue la cereza del pastel: “Me dice que está muy orgulloso de mí, es muy emocionante de eso”.

Anaís es una pieza de recambio en el esquema victoriano, y su ingreso con gol ante Tomayapo no hace más que demostrar que está para aportar cuando se le requiera. “Samir (DT de Alianza) conoce las cualidades de todas y obviamente cuando el cree que es el mejor momento aprovecha para darnos minutos para ganar confianza. Felizmente lo pude aprovechar y estoy muy agradecida por eso”.

Al finalizar el partido, el profesor celebró el triunfo mencionando que esto era posible por ‘‘el esfuerzo de todas, que esto era un paso más, que sí podemos ganarle a Corinthians, si nos proponemos’’, cuenta.

Y agrega: “Debemos disfrutar esta experiencia que es inolvidable para todas, estamos haciendo historia acá. Este ha sido uno de los mejores años en toda mi vida”.

Ahora, toca Corinthians, equipo que terminó invicto en la fase de grupos y que se perfila como favorito a llevarse el título. Vilca va al frente: “Vamos a afrontar el partido como todos los anteriores, con mucho respeto, humildad. Vamos a dar todo de nosotras. Ojala las cosas salgan a nuestro favor, nos vamos a preparar. Con mucha fe y mucho esfuerzo, sí podemos hacerlo, por qué no”, sentencia.