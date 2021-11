Tarjeta Roja: mira la transmisión en vivo de Chile vs. Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022

Chile vs. Paraguay juegan en vivo vía Tarjeta Roja por la fecha 13 de las eliminatorias. El partido de hoy miércoles 11 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco se podrá ver por Movistar Deportes y TNT Sports desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena y paraguaya). En la última fecha triple, los rojos vencieron por 2-0 a la albirroja con anotaciones de Mauricio Isla y Ben Brerenton, en un duelo disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo.

En la selección chilena, no estará el volante Charles Aránguiz , quien no será parte de esta fecha doble debido a una lesión que arrastra desde hace varios días. Por ello, el Bayer Leverkusen no liberó al centrocampista para que represente a su selección.

¿A qué hora juegan Chile vs. Paraguay?

En territorio peruano, el Chile vs. Paraguay se podrá ver desde las 6.00 p. m..

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chile vs. Paraguay?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV 3

Chile: Chilevision

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: Movistar Deportes Perú

Paraguay: Tigo Sports

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports Xtra

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

¿Dónde ver Chile vs. Paraguay EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso quieras seguir la transmisión del partido Chile vs. Paraguay por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Win Sports. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Chile vs. Paraguay en Tarjeta Roja tv?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Chile vs. Paraguay

Haz clic en el encuentro y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja tv por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Chile vs. Paraguay

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Diego Valdés, Ben Brereton, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Paraguay: Antony Silva, Gustavo Gómez, Juan Escobar, Júnior Alonso, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Braian Samudio, Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Ángel Romero.