Tabla de posiciones de Eliminatorias Qatar 2022: repasa los puestos de todos los países

Vuelven las Eliminatorias Qatar 2022. Desde este jueves 11 hasta el viernes 12 de noviembre se llevará a cabo la fecha 13 del proceso clasificatorio de nuestro continente. Esta jornada nos traerá partidos más que atractivos, como Brasil vs. Colombia, Perú vs. Bolivia, entre otros. A continuación no solo encontrarás la programación de estos encuentros, sino que también la tabla de posiciones.

Brasil es el actual líder de esta competición con 31 unidades . Los dirigidos por Tite, que se medirán ante los cafeteros, tienen 31 puntos como producto de 10 victorias y un solo empate. Por otro lado, los de Reinaldo Rueda se encuentran en la cuarta casilla con 16 unidades.

En segundo y tercer lugar se hallan las selecciones de Argentina y Ecuador, respectivamente. La Albiceleste, que enfrentará a Uruguay, necesita una victoria para asegurar este puesto; mientras que la Tri tiene 17 puntos y buscará vencer a Venezuela para asegurarse en su casilla.

El quinto lugar es ocupado actualmente por los charrúas con 16 puntos. Le siguen Chile (13 puntos), Bolivia (12 puntos), Paraguay (12 puntos), Perú (11 puntos) y Venezuela (7 puntos) . Estos últimos tratarán de ganar sus partidos para intentar arrebatarle la posición a Uruguay.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022

Aquí encontrarás la programación de los cinco partidos de la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Recuerda que todos los encuentros serán transmitidos en la web de La República Deportes.

Programación fecha 13 Eliminatorias Qatar 2022