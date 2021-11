Gustavo Roverano: “Si no vences a Bolivia y Venezuela, no tienes derecho de ir al Mundial”

Hoy nos jugamos un encuentrro de vida o muerte. Perú se mide ante Bolivia en el Estadio Nacional por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 a las 9.00 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Ricardo Gareca están se encuentran en la novena posición con solo 11 puntos y necesitan una victoria obligadamente para acercarse a los puestos de clasificación.

El técnico Gustavo Roverano habló para La República Deportes y dio su previo análisis de lo que espera esta noche de la selección peruana. El posible once de la Blanquirroja sería con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens y Miguel Trauco en la zona defensiva; en el mediocampo estaría Tapia, Peña y Christofer Gonzáles formando una especie de triángulo invertido; en la zona de ataque iría Cueva por izquierda y André Carrillo por derecha; como único punta Gianluca Lapadula.

El once de Perú que arrancaría frente a la Verde. Fuente: CESPORTS

Sobre el once, el exarquero mencionó que le hubiera gustado el ingreso de dos jugadores porque vienen en muy buen nivel, pero coincide a nivel general con el ‘Tigre’. “Es el que viene jugando. Creo que es lo mejor que tiene Perú, más allá de algunas discrepancias que se puede tener. A mí me hubiera gustado que tenga más oportunidad Gabriel Costa y Marcos López. Pero no hay tanta diferencia con los que están”.

Perú tiene la necesidad de sumar los tres puntos y tiene que arriesgar. Roverano siente que el combinado patrio desde un inicio buscará el resultado: “Me da la sensación que Perú va a presionar alto y va a tratar de sorprender. La situación lo amerita y la Bicolor necesita ganar este partido y una de las maneras es presionar desde un inicio”.

“Yo creo que va a ser un 4-3-3, con Tapia, Peña y Christofer Gonzáles en el medio. ‘Canchita’ en Cristal lo vi bien jugando de interior, es un puesto que le asienta bien, tiene llegada, manejo de balón y pase en profundidad”, indicó sobre el sistema de juego que se dibujará en el gramado.

En esta clase de partidos, tienen que aparecer los diferentes para poder abrir los espacios. Gustavo tiene muy claro sobre quien va a caer la responsabilidad, más allá de Christian Cueva. “El que tiene que marcar la diferencia es André Carrillo, hay que ver cómo vuelve de su lesión. En su club ya ha estado trabajando, esperemos que vuelva a ser el jugador desequilibrante. Sobre Lapadula, esperemos que se pueda reencontrar con el gol. En la selección ha demostrado mucho compromiso, impetuoso, nunca ha dado una pelota por perdida y ojalá hoy podamos celebrar un gol suyo”.

Lo más probable es que esta noche los dirigidos por Gareca encuentren a una Bolivia muy compacta y replegándose constantemente. Ante esto, el extécnico de Alianza Lima menciona que Perú no puede precipitarse, pero tampoco tener una actitud pasiva: “Tienes que ser muy intenso porque eso provoca errores en el rival. A su vez, en este tipo de partidos cuando tienes la urgencia de sacar el resultado, se debe tener mucha paciencia. La paciencia es ser insistente y dinámico. Si te apuras, no tomas buenas decisiones”.

Desde su experiencia como arquero, Roverano cree que la Verde tendrá pocas ocasiones de gol y es ahí donde Pedro tiene que aparecer. “No te van a insistir tanto en esta clase de partidos. Pero Gallese tiene que estar muy concentrado para que los pocas llegadas del equipo rival pueda responder. Tiene que estar atento los noventa minutos”.