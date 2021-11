¿Qué canal transmite Perú vs. Bolivia EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022?

Perú vs. Bolivia EN VIVO desde la señal de Movistar Deportes y de Latina Televisión por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. El compromiso empezará a las 9.00 p. m. (hora de Perú) y 10.00 p. m. (hora boliviana) y puedes seguir el minuto a minuto en la TRANSMISIÓN ONLINE gratis de La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales de los dos equipos, la narración de mejores jugadas y los vídeos de goles en este y otros partidos de hoy.

¿Cómo llega Perú?

Las selecciones de Perú y Bolivia protagonizarán este jueves un duelo agónico, con tres puntos en juego vitales para ambos combinados en sus aspiraciones por mantenerse en el tren del Mundial y no separarse de manera irreversible de los cupos para Qatar 2022.

El partido tendrá sabor a revancha para Perú, ya que todavía está muy fresca la dolorosa derrota sufrida hace apenas un mes en La Paz por 1-0, en un encuentro que Bolivia ganó con un gol de Ramiro Vaca en la recta final del partido, cuando jugaban con un hombre menos por la expulsión de Henry Vaca.

Las dos selecciones saltarán a la cancha del Estadio Nacional de Lima con la mente puesta en acercarse lo máximo posible a la quinta plaza que da a acceso a la repesca para el Mundial y que actualmente ocupa Uruguay, con 16 puntos.

¿Cómo llega Bolivia?

Mientras los peruanos acumulan dos derrotas consecutivas en las eliminatorias y marchan en la penúltima posición con 11 puntos, los bolivianos atraviesan su mejor momento en la fase clasificatoria al haber encadenado dos triunfos consecutivos que le han permitido llegar hasta la séptima plaza, con 12 puntos.

Desde la Copa América de 1997, la Verde no ganaba dos compromisos consecutivos de competición oficial, una inyección de moral que se vio refrendada con el triunfo por 0-1 ante El Salvador en un amistoso disputado a inicios de noviembre.

En el bando local, la presión es fuerte al verse con el agua al cuello en su objetivo de repetir presencia mundialista tras la histórica clasificación que lograron para Rusia 2018, su primera participación en 36 años.

Perú vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Perú vs. Bolivia Fecha Jueves 11 de noviembre Hora 9.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora boliviana) Canal Movistar Deportes y Latina Estadio Nacional de Lima

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

En territorio peruano, el encuentro Perú vs. Bolivia se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. (10.00 p. m. según el horario boliviano). Revisa la guía de horarios si deseas ver el cotejo desde otros países de la región.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (sábado 12).

¿Qué canal transmite el partido Perú vs. Bolivia?

La transmisión por TV del Perú vs. Bolivia en Sudamérica irá por los siguientes canales de acuerdo al país en el que te encuentres:

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV

Chile: TNT Sports HD

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: HEi Música

Perú: Movistar Deportes, Latina

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Perú vs. Bolivia por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que cuenta en su oferta con el canal Movistar Deportes. En caso de que no tengas acceso a ninguna de ellas, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Perú vs. Bolivia: alineaciones probables

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Gonzales, Peña; Carrillo, Lapadula, Cueva.

Bolivia: Lampe; Bejarano, Quinteros, Enoumba, Sagredo, Fernández; Justiniano, Villarroel, Vaca, Arce; Martins.

¿Dónde se jugará el partido de Perú vs. Bolivia?

El escenario para el enfrentamiento de Perú vs. Bolivia será el Estadio Nacional de Lima, conocido también como Coloso de José Díaz por la calle aledaña al lugar en que se encuentra ubicado.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022