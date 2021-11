Misma jornada, misma situación: revive cómo la pasaba Perú en la jornada 13 de Rusia 2018

Año 2017, camino a Rusia. La selección peruana añoraba llegar a un Mundial tras 36 años de no participar en una Copa del Mundo. Sin embargo, cumplir dicha meta nunca había sido una tarea sencilla. Perú debía enfrentar a selecciones fuertes y jugadores poderosos: Brasil iba a la cabeza de la tabla de posiciones, mientras que un siempre peligroso Uruguay le seguía los pasos. En el tercer puesto se encontraba Argentina con Lionel Messi, que por esa época aún no había podido lograr ningún título con su selección, pero que podía causar mucho daño a cualquier rival. En cuarto lugar estaba Colombia, y en la quinta casilla, Ecuador. Para ese momento, la Blanquirroja todavía no estaba en la zona de repechaje.

La décima tercera fecha de la Eliminatoria para Rusia 2018 se iba a jugar contra una aguerrida Venezuela en un emocionante encuentro en el Estadio Monumental de Maturín en el país llanero. La Bicolor llegaba al duelo luego de obtener algunos resultados irregulares que la habían posicionado en la ubicación número ocho del tablero: Había ganado por 4-1 a Paraguay en Asunción, no obstante, perdió dos partidos claves ante Brasil y Chile por 2-0 y 2-1 respectivamente.

El conjunto nacional debía ganar si quería seguir soñando con llegar a Rusia, un empate no servía demasiado y una derrota lo sepultaba de forma definitiva. Con todas las posibilidades en mente, el 23 de marzo del 2017 llegó. Venezuela apuró el marcador a los 23′ de la mano de Mikel Villanueva y a los 39′ ya había anotado el segundo gol. Aquella vez, la escuadra bicolor se fue al descanso con el resultado en contra. En el segundo tiempo, las cosas cambiaron notablemente. Apenas iniciada la segunda parte, André Carillo marcó el descuento tras una acción trabajada por Christian Cueva y Edison Flores. El tanto del empate llegó con el capitán Paolo Guerrero, que se convirtió en la figura del partido.

El resultado igualitario dificultó aún más el camino a Rusia 2018. Sin embargo, el equipo liderado por Ricardo Gareca supo levantarse y cosechar tres victorias y dos empates en las siguientes cinco fechas que le valieron la oportunidad de jugar el repechaje y llegar al Mundial.

Partido clave ante Bolivia

Este 11 de noviembre Perú jugará un duelo decisivo ante la selección de Bolivia, en el que necesita asegurar los tres puntos para seguir en la ruta de Qatar 2022. El cotejo se disputará a las 9 p.m. en el Estadio Nacional.