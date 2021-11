Luis Cristaldo sobre Christian Cueva: “Va a ser una pesadilla, tiene una calidad tremenda”

En la previa del encuentro vital de Perú vs. Bolivia, el exmundialista Luis Cristaldo con la selección boliviana analizó el choque de hoy. La Blanquirroja se mide ante la Verde esta noche en el Estadio Nacional a las 9.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022.

El exjugador boliviano mencionó en RPP Deportes que ve a la selección peruana con un mayor favoritismo: “Ahora, para mí, el favorito es Perú por la clase de jugadores que tiene. Juega de local y no le queda otro resultado que no sea la victoria. Eso hace que no se vaya a confiar ni vaya a regalar nada. No pensemos que porque perdió dos partidos deja de ser esa selección que sorprendió en anteriores Copa América y clasificada al anterior Mundial”.

El ahora entrenador elogió el accionar de los jugadores peruanos. “Basta con nombrar a su arquero (Pedro Gallese), quien da una seguridad tremenda a la defensa. Su mediocampo toca bien, con criterio y jerarquía. Arriba, si bien sus delanteros no han estado anotando, han generado jugadas. Espero que no se les dé”, indicó.

Sobre el jugador más determinante de la Bicolor, Cristaldo aseguró que Christian Cueva es el hombre más peligroso del esquema de Ricardo Gareca: “Creo que tiene una deuda pendiente por lo que pasó en La Paz. No nos olvidemos que hubo reclamos de sus compañeros cuando perdió la pelota y terminó en gol; una pelota fácil. Siempre queda esa espina de querer sacártela en el siguiente partido, y más si es con el equipo con el que te pasó ese problema”.

“Si juega, va a ser una pesadilla para Bolivia. Si está despierto, va a ser pesadilla para los defensores y mediocampo. Tiene una calidad tremenda y esa bronca suya de lo que le pasó en el Hernando Siles puede hacer que saque lo mejor de sí” , agregó.

Contó también que la selección boliviana aún no encuentra un sucesor de Marcelo Martins Moreno. “No hay ni uno que se le iguale. Es preocupante porque lo mismo se da con Lampe en el arco. Carecemos de jugadores de su calidad. Ni mirando hacia atrás hay alguien que pueda llegar a la mitad de lo que hace Martins. Hay jóvenes, pero no con esa calidad. Es claro”, enfatizó.