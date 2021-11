Paraguay vs. Chile EN VIVO: minuto a minuto por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022

Paraguay vs. Chile EN VIVO se enfrentan por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo será televisado desde las 8.00 p. m. para ambos países (6.00 p. m. en el horario peruano) por los canales SNT Canal 9, Telefuturo, Trece y Tigo Sports en territorio paraguayo, mientras que para la región chileno irá vía TNT Sports HD y Chilevisión. La cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones titulares de ambos equipos, relato minuto a minuto de mejores jugadas y videos de los goles, la encontrarás gratis en La República Deportes.

Paraguay vs. Chile: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Chile ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 11 de noviembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Paraguay y Chile) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? SNT Canal 9, Telefuturo, Trece, Tigo Sports, TNT Sports HD, Chilevisión

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Chile?

El cotejo Paraguay vs. Chile iniciará a las 8.00 p. m. según el horario de ambos países (6.00 p. m. en territorio peruano). Si quieres verlo desde otras regiones, consulta la siguiente guía:

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York):

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 12).

Con el objetivo de no alejarse del quinto puesto de la tabla de posiciones, la selección paraguaya recibe en el Defensores del Chaco a un cuadro chileno que viene en alza tras dos victorias consecutivas. Ambos equipos están fuera de la zona de clasificación, separados entre sí por apenas un punto.

En la Albirroja, el debutante Guillermo Barros Schelotto tratará que la escuadra guaraní retorne la senda del triunfo luego de tres fechas seguidas sin poder ganar. Su choque más reciente fue la humillante goleada por 4-0 que Bolivia le propinó en la altura de La Paz.

La Roja, animada por haber remontado algunos puestos en la tabla, tendrá que sobreponerse a las bajas de Edson Puch, Mauricio Isla y Charles Aránguiz para robar puntos de la dura Asunción. El entrenador Martín Lasarte apostaría por la inclusión desde el arranque del delantero Ben Brereton para acompañar en la ofensiva a Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Paraguay y Chile tienen fresca en la memoria la última vez que se enfrentaron por las eliminatorias. Hace un mes, en Santiago, el local no pasó muchos problemas para imponerse 2-0 con tantos de Brereton e Isla.

¿Dónde ver Paraguay vs. Chile?

En Sudamérica, estos serán los canales que tendrán a su cargo la transmisión del Paraguay vs. Chile.

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: TNT Sports HD, Chilevisión

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: SNT Canal 9, Telefuturo, Trece, Tigo Sports

Perú: Gol Perú

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+.

¿Cómo seguir Paraguay vs. Chile ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Paraguay vs. Chile por internet puedes sintonizar la señal de Tigo Sports App, aplicación del canal Tigo Sports, en la que podrás acceder a toda su programación deportiva (en suelo paraguayo) o mediante streaming vía Estadio TNT Sports para seguir a TNT Sports HD (para la región chilena). En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos servicios, puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Paraguay vs. Chile?

El escenario que acogerá el enfrentamiento entre Paraguay vs. Chile será el Estadio Defensores del Chaco, que tendrá el aforo completo (43.000 espectadores) para albergar al público.

Historial reciente de Paraguay vs. Chile

Chile 2-0 Paraguay | 10.10.21

Chile 0-2 Paraguay | 24.06.21

Chile 0-3 Paraguay | 31.08.17

Paraguay 2-1 Chile | 01.09.16

Chile 3-2 Paraguay | 05.09.15.

Alineaciones probables de Paraguay vs. Chile

Paraguay: Antony Silva, Gustavo Gómez, Juan Escobar, Júnior Alonso, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Braian Samudio, Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Ángel Romero.

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Diego Valdés, Ben Brereton, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.