Manuel Marengo sobre el Perú vs Bolivia: “Ramos tiene un liderazgo atrás”

Perú vs. Bolivia medirán fuerzas hoy a las 9.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 13 de las Eliminatorias a Qatar 2022. Previo al duelo fundamental para las aspiraciones mundialistas de ambas escuadras han surgido distintos comentarios de ex futbolistas. Uno de ellos es de Manuel Marengo, ex defensa de Sporting Cristal, que opinó sobre el esquema defensivo del equipo de Ricardo Gareca.

“Hay una compenetración defensiva entre Callens y Ramos. Siento que Ramos tiene un liderazgo atrás, algo que no he sentido con ningún otro defensa. Para mí, obviamente respetando las decisiones del comando técnico, deberían jugar Callens con Ramos”, precisó el ex defensa de Sporting Cristal en Radio Ovación.

Sobre el esquema ofensivo el popular ‘Zorro’ indicó: “No siempre una mejor ofensiva es poner dos delanteros. Lapadula es un delantero muy trajinador, sabe ganar los espacios, además están Carrillo y Cueva”.

Asimismo, el ex defensa Manuel Marengo consideró que el equipo boliviano intentará jugar al contragolpe. “Tenemos que salir a proponer, hacer respetar la casa y sumar de a tres si queremos seguir aspirando a la clasificación al Mundial. Bolivia es un rival duro que ha venido mejorando futbolísticamente y ha obtenido resultados positivos en los últimos partidos, por lo que está por encima de nosotros”.

Alineaciones confirmadas

Perú vs. Bolivia se enfrentarán esta noche en el estadio Nacional y las oncenas ya están confirmadas.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Marc Enoumbá, Jairo Quinteros, Moisés Villarroel, José Sagredo; Leonel Justiniano, Franz González, Ramiro Vaca, Juan Carlos Arce; Marcelo Martins.

.