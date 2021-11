Adrián Ugarriza renovó con Cienciano y ya piensa en la Copa Sudamericana 2022

Culminada la Fase 2 de la Liga 1, muchos equipos se preparan para la próxima temporada; en especial, aquellos que clasificaron a un torneo internacional, como es el caso del Cienciano. El cuadro cusqueño confirmó la renovación de su delantero Adrián Ugarriza por dos temporadas.

“Estoy orgulloso de estar en el Club Cienciano. Nos prepararemos al máximo para dejar en alto al Cusco en la Copa Sudamericana”, expresó Ugarriza tras firmar la extensión de su contrato.

Hace unos días se supo la noticia de que ‘Uga’ aún no recibía el llamado de los cusqueños para la posible renovación. “Ya acabó mi contrato con Cienciano y ahora estamos viendo qué va a pasar. Sin duda alguna queríamos algo más; me parece que hicimos un grupo que estaba para más, en ciertos pasajes del año lo demostramos, en otros no conseguimos una regularidad. Llegamos a un torneo internacional, nos quitaron dos puntos, quieras o no eso influye, pero se cumplió con el objetivo y al menos con eso nos vamos contentos”, declaró el jugador para Ovación.

Adrián Ugarriza anotó cuatro goles y dio cinco asistencias con la camiseta de los rojos durante la presente temporada 2021. Ahora se sumará a la pretemporada de los imperiales, que se realizará en Cusco y estará a cargo del director técnico, Gerardo Ameli, con miras a su participación en los campeonatos de la Liga 1 y Copa Sudamericana, los cuales se llevarán a cabo en 2022.