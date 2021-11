Bolivia vs. Perú EN VIVO vía Tigo Sports: duelo por las Eliminatorias Qatar 2022

En la previa del duelo entre Perú y Bolivia, el goleador de la Verde publicó un mensaje motivador en su cuenta de Instagram.

“Nunca gané nada gratis, siempre me costó muchísimo ser el ‘9′ de mi selección. Es obvio que el miedo siempre me decía que no podría ser un referente del fútbol boliviano, pero lo que me mantiene de pie hasta el día de hoy son todos ustedes, que me motivan a seguir queriendo ser mejor cada día”, fueron las palabras de Martins. Foto: EFE