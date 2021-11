¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?: aquí podrás ver EN VIVO el duelo de las Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Bolivia EN VIVO se miden este jueves 11 de noviembre en el Estadio Nacional (Lima) por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. El cotejo se jugará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (horario boliviano), con transmisión vía Latina, Movistar Deportes y Tigo Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, ingresa a La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales de ambos equipos, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles.

Perú vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Perú vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Jueves 11 de noviembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú), 10.00 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio Nacional (Lima) ¿En qué canal? Latina. Movistar Deportes, Tigo Sports

Horario del partido Perú vs. Bolivia

En territorio peruano, el encuentro Perú vs. Bolivia se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. (10.00 p. m. según el horario boliviano). Revisa la guía de horarios si deseas ver el cotejo desde otros países de la región.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (sábado 12).

Luego de dos partidos consecutivos fuera de casa, la selección peruana regresa a su fortín del Estadio Nacional para recibir a una Bolivia que llega en alza tras encadenar dos victorias al hilo. La Bicolor necesita los puntos para salir del penúltimo puesto de la tabla de posiciones, mientras que la Verde se ilusiona con sumar y seguir soñando con un cupo al Mundial.

Los dirigidos por Ricardo Gareca tratarán de cobrarse la revancha del 0-1 que sufrieron ante el mismo rival en la fecha triple de octubre. Sin los convocados Paolo Guerrero, Edison Flores y Raúl Ruidíaz, el ‘Tigre’ tendrá que buscar alternativas en el resto de su plantel, a excepción del suspendido Yoshimar Yotún y el lesionado Pedro Aquino.

César Farías, por su parte, no podrá contar con Rodrigo Ramallo, Roberto Carlos Fernández y Carmelo Algarañaz. El combinado altiplánico buscará robar puntos como visitante, algo que ya consiguió en la primera rueda en sus salidas a Paraguay y Chile.

Perú y Bolivia se vieron las caras en Lima por última vez en el 2017. Aquella vez, la Bicolor se impuso con goles de Edison Flores y Christian Cueva en el Estadio Monumental, aunque dicho triunfo se vivió con suspenso por el descuento de Gilbert Álvarez.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia?

La transmisión por TV del Perú vs. Bolivia en Sudamérica irá por los siguientes canales de acuerdo al país en el que te encuentres:

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV

Chile: TNT Sports HD

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Hei Música

Perú: Latina. Movistar Deportes

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+.

¿Cómo seguir Perú vs. Bolivia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Perú vs. Bolivia por internet, sintoniza las señales de Latina (web) y Movistar Play, servicio de streaming que cuenta en su oferta con el canal Movistar Deportes. En caso de que no tengas acceso a ninguna de ellas, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Historial reciente de Perú vs. Bolivia

Bolivia 1-0 Perú | 10.10.21

Bolivia 1-3 Perú | 18.06.19

Perú 2-1 Bolivia | 31.08.17

Bolivia 0-3 Perú | 01.09.16

Bolivia 1-3 Perú | 25.06.15.

¿Cuánto está pagando Perú vs. Bolivia?

Apuestas Perú empate Bolivia betsson 1.30 5.00 13.00 bet365 1.28 5.25 10.00 1xBet 1.30 5.40 11.50 Doradobet 1.30 5.25 11.00

¿Dónde juegan Perú vs. Bolivia?

El escenario para el enfrentamiento de Perú vs. Bolivia será el Estadio Nacional de Lima, conocido también como Coloso de José Díaz por la calle aledaña al lugar en que se encuentra ubicado.

Alineaciones de Perú vs. Bolivia

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Gonzales, Peña; Carrillo, Lapadula, Cueva.

Bolivia: Lampe; Bejarano, Quinteros, Enoumba, Sagredo, Fernández; Justiniano, Villarroel, Vaca, Arce; Martins.