Unión San Martín vs. ADT EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido por la Copa Perú 2021

Unión San Martín vs. ADT Tarma EN VIVO se enfrentan por la fecha 5 de la liguilla final de la Copa Perú 2021 a las 10.30 a. m. (hora peruana) en el Estadio de San Marcos. Este duelo será transmitido EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Además, en La República Deportes encontrarás todas las incidencias del partido y lo goles al instante.

El cuadro de Pisco viene de caer 3-0 ante Credicoop San Cristóbal y se ubica en el séptimo lugar de la tabla con dos puntos. Por su parte, el ADT perdió 2-1 ante Alfonso Ugarte en la fecha anterior y ocupa el cuarto lugar de la clasificación general con cinco unidades.

Unión San Martín vs. ADT: ficha del partido

Partido Unión San Martín vs. ADT ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 10 de noviembre ¿A qué hora juegan? 10.30 a.m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de San Marcos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Unión San Martín vs. ADT?

En Perú, el choque de Unión San Martín vs. ADT se iniciará a la 10.30 a. m. Consulta la guía de horarios si quieres verlo desde otros países de la región.

Perú: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p.m.

Brasil: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

España: 4.30 p. m.

¿En qué canal ver Unión San Martín vs. ADT?

La transmisión por TV del duelo Unión San Martín vs. ADT estará a cargo, en territorio peruano, de la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos de la Copa Perú Excepcional 2021.

¿Dónde sintonizar Unión San Martín vs. ADT vía DirecTV Sports?

Para ver el cotejo Unión San Martín vs. ADT a través de DirecTV Sports, puedes sintonizar los canales 610 (SD) y 1610 (HD) de la señal de DirecTV para Perú.

¿Cómo seguir Unión San Martín vs. ADT ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Unión San Martín vs. ADT por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta de canales la programación de DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratuita que te ofrece La República Deportes en su página web.

¿Dónde juegan Unión San Martín vs. ADT?

El escenario de este enfrentamiento Unión San Martín vs. ADT, así como del resto de partidos correspondientes a la jornada 5 de la liguilla final, será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en el distrito del Cercado de Lima.

Pronóstico de Unión San Martín vs. ADT

La previsión de la casa de apuestas Inkabet para este compromiso le da el favoritismo al cuadro de ADT, cuya victoria paga dos veces lo invertido. Por su parte, el triunfo del cuadro de Unión San Martín paga tres veces lo apostado. Finalmente, el empate cotiza en 3.20.

Fixture de la Copa Perú 2021

Además del Unión San Martín vs. ADT, esta es la programación para este miércoles 10 de noviembre de los otros encuentros correspondientes a la quinta jornada del certamen: