Canal del partido Perú vs. Bolivia: ¿dónde ver las Eliminatorias Qatar 2022?

La selección peruana se juega la vida en esta fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 ante el combinado boliviano. Por su ubicación en la tabla de posiciones (penúltimo con 11 puntos), al elenco dirigido por Ricardo Gareca le es imperioso volver a sumar de a tres a fin de escalar puestos y no alejarse del ansiado quinto lugar que clasifica al repechaje.

La Verde, en la séptima casilla con 12 unidades, intentará dar el golpe en Lima para consolidar el ligero repunte que experimentó gracias a sus resultados más recientes. Si no quieres perderte ningún detalle de este vital choque, revisa la siguiente nota para conocer la guía de horarios y canales.

El último Perú vs. Bolivia en Lima terminó 2-1 para la Bicolor. Foto: Conmebol

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia?

El encuentro entre Perú vs. Bolivia se llevará a cabo este jueves 11 de noviembre, día en el cual también se jugarán otros tres cotejos de esta eliminatoria.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

El horario programado para el desarrollo de este duelo Perú vs. Bolivia es a partir de las 9.00 p. m. en territorio peruano y 10.00 p. m. en la región boliviana.

¿Qué canal transmite el partido de Perú vs. Bolivia?

En territorio peruano, la televisación del cruce Perú vs. Bolivia irá tanto por señal abierta (Latina), como por TV de cable y/o satélite (Movistar Deportes).

Bolivia no gana en Lima por clasificatorias desde 1989. Foto: La Verde/Twitter

¿Cómo ver Perú vs. Bolivia por internet?

Para que no te pierdas el Perú vs. Bolivia por internet, puedes ingresar a la web de Latina y ver el compromiso completamente gratis, o sintonizar Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Movistar Deportes. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la alternativa de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Quién será el árbitro del partido Perú vs. Bolivia?

La Conmebol designó como réferi principal para este Perú vs Bolivia al paraguayo Eber Aquino, quien ya ha dirigido tres duelos de este proceso clasificatorio. Sus compatriotas Eduardo Cardozo, Milcíades Saldívar y Carlos Benítez completan la cuarteta arbitral, mientras que el paraguayo Leodan González será el encargado del VAR.

¿Cómo le fue a Perú en sus últimos partidos de eliminatorias?

Los resultados de la reciente fecha triple de octubre no fueron del todo favorables para la selección peruana, ya que solo ganó el primer encuentro y perdió los dos siguientes:

Perú 2-0 Chile | 07.10.21

Bolivia 1-0 Perú | 10.10.21

Argentina 1-0 Perú | 14.10.21.

Perú está obligado a ganar para salir del penúltimo puesto de la tabla. Foto: Conmebol

¿Cómo le fue a Bolivia en sus últimos partidos de eliminatorias?

Para la Verde, sus tres juegos más recientes de eliminatorias tuvieron un balance positivo: una derrota y dos victorias (seis puntos).

Ecuador 3-0 Bolivia | 07.10.21

Bolivia 1-0 Perú | 10.10.21

Bolivia 4-0 Paraguay | 14.10.21.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs. Bolivia?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Perú vs. Bolivia será el Estadio Nacional, recinto deportivo donde la selección peruana actúa como local y sede para todos los cotejos que ha jugado en dicha condición hasta el momento en las Eliminatorias Qatar 2022.