Perú vs. Bolivia: ¡qué nada se te escape!

Por Mariano López V.

Todos conocemos el poderío de Bolivia en la asfixiante altura del Hernando Siles de La Paz. Los altiplánicos, acostumbrados físicamente a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, suelen complicar a sus rivales empleando un fútbol rápido, lleno de remates de larga distancia y centros para sus delanteros. El resultado habitualmente acompaña al equipo boliviano. Fuera de su fortín paceño, los dirigidos por César Farías sufren. Y mucho. De hecho, la última vez que lograron ganar fuera de su territorio por Eliminatorias fue en 1993, ante Venezuela.

Después de 28 largos años, la ‘Verde’ —que aterrizó ayer por la noche en la capital peruana con una delegación de 26 futbolistas— buscará quebrar esa racha negativa mañana cuando se enfrente, nuevamente, al equipo de Ricardo Gareca. Ellos también se juegan sus últimas fichas en las Eliminatorias, por lo que consideran decisivo el duelo en el Nacional. Para ambos, el sueño de volver a un Mundial depende, en gran parte, de este partido. Por eso, el ‘Tigre’ no se confía de los flojos números que registra Bolivia como visitante, y menos si esta llega con tres victorias seguidas (dos rumbo a Qatar y un amistoso ante El Salvador) sin recibir goles.

La selección boliviana llegó el último lunes por la noche a la capital peruana con una delegación de 26 futbolistas. Foto: captura/RPP Noticias

En ese sentido, el técnico de la selección peruana se refirió, en conferencia de prensa, a la responsabilidad que supone enfrentar un rival de mucho cuidado. “Va a ser un partido difícil en todos los aspectos. Por lo que hemos observado, por su técnico, Bolivia es un equipo al que le gusta asumir un determinado protagonismo. No creo que especulen. Vamos a ver a una Bolivia que tiene todas las ilusiones puestas. Nunca me consideré favorito en nada, los partidos hay que jugarlos. Tenemos confianza, que no es lo mismo que estar confiados”.

Gareca tampoco quiso dejar de lado la importancia de Marcelo Moreno Martins, el goleador (8) de Bolivia y de estas Eliminatorias. “Es un delantero de primer nivel. Lo demuestra su trayectoria. Es de sumo cuidado”, acotó el ‘Tigre’, que ensayó un posible once: Gallese; Advíncula, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Peña, Gonzales; Carrillo, Cueva y Lapadula.

Las cifras

3 bajas tendrá Bolivia mañana: Ramallo, Algarañaz y Fernández.

2 triunfos seguidos suma Perú de local. Venció a Venezuela y Chile.