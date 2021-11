¡De la mano de Xavi! Dani Alves podría regresar al Barcelona

Han pasado cinco años desde que el futbolista Dani Alves abandonó el FC Barcelona. Ahora, el regreso de Xavi Hernández como nuevo entrenador culé también podría significar el retorno del lateral. Actualmente, el jugador brasileño de 38 años se encuentra libre y en la búsqueda del equipo ideal para concluir su carrera en el fútbol profesional, y el cuadro catalán al cual perteneció desde 2008 al 2016 se pinta como una buena opción para llevar a cabo su retiro.

Según lo informó el portal brasileño UOL, el lateral se reunirá la próxima semana de manera presencial con la directiva del Barcelona para debatir su posible regreso. Esta próxima junta ya cuenta con el visto bueno de Xavi Hernández, nuevo entrenador del equipo, y quien estaría de acuerdo con el retorno de Alves, pese a su edad, para convertirlo en un referente para los jugadores más jóvenes del conjunto blaugrana, y reforzar la defensa en el campo de juego.

No obstante, el zaguero brasileño no quiere apresurar su decisión, por lo que no ficharía con el club de forma inmediata, sino que esperaría hasta el inicio del mercado de fichajes de invierno, en enero del 2022.

A la fecha, Dani Alves es el futbolista con más títulos en la historia del balompié de clubes y de selección, siéndole esquiva, hasta el momento, solo la Copa del Mundo. En el cuadro culé, formó parte del equipo que logró el popular sextuplete (obtención de seis títulos consecutivos) en el año 2009. Por otro lado, con la escuadra brasileña, se consagró como medallista olímpico.

De vuelta al Camp Nou

La semana pasada, Dani Alves viajó a Barcelona para estar presente en el partido entre el equipo blaugrana y Dinamo de Kiev por la Champions League que se disputó en el Camp Nou. “Después de tanto tiempo sin poder estar aquí es un honor volver. Es un flashback maravilloso”, sostuvo el jugador en aquella oportunidad.