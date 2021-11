Sebastián Abreu sobre el partido con Argentina: “A Messi hay que tratarlo como a Diego en el ‘86″

En la previa del partido entre Uruguay y Argentina por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, Sebastian Abreu conversó con la prensa argentina donde dio sus impresiones sobre el encuentro y analizó los mejores escenarios para la escuadra ‘charrúa’. Si bien aún está en duda la participación de Lionel Messi en el once titular de Scaloni, el popular ‘loco’ ya adelantó cómo debería ponerse la celeste ante el astro argentino en un posible ingreso al campo de juego.

“A Messi hay que tratarlo como a Diego en el ‘86″, señaló Abreu haciendo referencia al juego brusco que recibía Maradona en el Mundial de México. “ Es un amigo y el mejor antes y después de los 90 minutos , pero en la cancha está nuestra ilusión. A Suárez, por ejemplo, no veo que lo perdonen”, indicó para el programa F12 de ESPN.

Asimismo, el exdelantero de 45 años señaló que Oscar Washington Tabarez debe acomodar el planteamiento tal como juega la albiceleste, pero sin descuidar el estilo. “El Maestro debe replantear las estrategias evaluando a la Argentina. Imagino un 4-1-4-1 con Torreira como eje central en ese esquema. Uruguay tiene que ser un equipo de respuesta y no de propuesta. Hay que volver a las bases”.

Finalmente, Abreu se refirió a la situación del entrenador uruguayo y señaló que no hay nadie mejor que él para llevarlo a Qatar. “Con el Maestro no es factible que Uruguay quede afuera del Mundial. Me baso en estadísticas para decirlo. Hemos estado mucho peor y, exceptuando las Eliminatorias de Rusia, en las que llegamos quintos a la última fecha y terminamos clasificando segundos, en las anteriores lo hicimos jugando repechaje ”, enfatizó.

Con Óscar Washington Tabárez, la selección uruguaya ganó la Copa América del 2011. Foto: AUF.

