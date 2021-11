¡Preocupación! Un caso positivo de COVID-19 y cuatro en cuarentena en la selección alemana

El zaguero central Niklas Süle ha dado positivo por COVID-19 en la concentración de la selección de Alemania en la previa de los partidos ante Liechtenstein por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Asimismo, los jugadores Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Karim Adeyemi han sido puestos en cuarentena como medida de precaución y han abandonado los entrenamientos.

Süle, quién juega en el Bayern Múnich, ya había sido diagnosticado con coronavirus el año pasado. Luego de recuperarse, recibió las dosis completas del antídoto contra la COVID-19. No presenta síntomas en este nuevo contagio. No obstante, algunos de sus compañeros del plantel alemán no han recibido la inmunización, entre ellos Kimmich, quien anteriormente había remarcado su decisión de no vacunarse hasta la aparición de nuevos estudios científicos.

Si bien la selección alemana ya está clasificada para la Copa del Mundo del próximo año, estas inesperadas bajas representan un desafío para el equipo que ya cuenta con las ausencias de Florian Wirtz y Nico Schlotterbeck por lesión. Ante la noticia, el entrenador de Die Mannschaft convocó de emergencia a los jugadores del Wolfsburgo Ridle Baku y Maximilian Arnold, así como a Kevin Volland, del Mónaco, y a Johnathan Tah, del Bayer Leverkusen.

Contra Liechtenstein y Armenia

El cuadro germánico fue el primero en clasificar para el mundial en la ronda de grupos de las eliminatorias europeas. Aun así, seguirá participando en sus encuentros pendientes contra Liechtenstein, este jueves 11 de noviembre a las 2.45 p. m. (hora peruana), y Armenia, con el que se medirá el domingo 14 al mediodía.