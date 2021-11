‘Pancho’ Pizarro sobre supuesto ampay de la selección: “Uno sí se puede reunir, pero acá se sataniza”

El exarquero de Alianza Lima Francisco Pizarro comentó en el programa A ras de cancha sobre la supuesta reunión que habrían tenido algunos futbolistas de la selección peruana el último fin de semana. Aseguró que no sería adecuado referirse a ese tema porque no hay ningún video ni pruebas que certifiquen lo sucedido.

“En este caso, no creo que es el momento de ver el tema porque no hay videos ni nada. Lo que sí puedo decirte es que se ha creado una historia en la cual el jugador no puede reunirse ni tomar unos tragos ”, indicó Pizarro en el espacio producido por LR+.

Asimismo, el popular ‘Pancho’ destacó que este tipo de reuniones entre jugadores es algo habitual en otros países y que no debería sorprender si sucede con seleccionados nacionales. “Si tú te vas a Italia, Alemania, los jugadores lo hacen, en otros países es normal . La diferencia es que te puedes tomar un vaso se cerveza, pero no el cilindro de cerveza. Uno sí se puede reunir, pero acá se sataniza eso cuando es algo normal”, señaló.

