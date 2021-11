La emotiva celebración de Pierre Manrique luego de que Perú quebrara el maleficio en Quito

Este martes 9 de noviembre se confirmó la partida de Pierre Manrique, periodista deportivo de gran trayectoria en Perú y Argentina. El comunicador natural de Arequipa fue comentarista en RPP, plataforma donde regaló una emocionante celebración allá por el 2017, cuando la selección peruana venció a Ecuador en la altura de Quito.

“Se acabó el maleficio y ahora sí voy a llorar. No me importa un caraj** llorar. No lo puedo creer. Perú le acaba de ganar 2-1 a Ecuador aquí en Quito Se acaba el maleficio, ganamos por primera vez en esta cancha imposible”, se le oyó decir al recordado productor y director periodístico.

Pierre Manrique ejerció la profesión por varios años en Argentina, pasando por ESPN, Radio Rivadavia y Radio La Red. En Perú estuvo al mando de Las voces del fútbol, junto con otros colegas que salían en vivo a través de las ondas de Radio Unión.

El hincha confeso de Melgar venía atravesando problemas de salud en los últimos días, razón por la cual estuvo al margen del programa radial que tenía.

Pierre Manrique: FPF y clubes peruanos se despiden

Tras su partida, la Federación Peruana de Fútbol y varios clubes peruanos de fútbol utilizaron sus redes sociales para despedir al comunicador. “La Federación Peruana de Fútbol lamenta profundamente la partida del comunicador Pierre Manrique. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la familia del periodismo deportivo. Descansa en paz, Pierre”, expresó la entidad en su misiva.

Sporting Cristal publicó un sentido mensaje de condolencias en Twitter: “Desde el Club Sporting Cristal lamentamos el sensible fallecimiento del periodista deportivo Pierre Manrique. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y conocidos”.

PUEDES VER: André Carrillo es captado en una reunión social a días de enfrentar a Bolivia

César Vallejo también usó su cuenta de Twitter para despedir a Pierre Manrique. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares, del periodista deportivo Pierre Manrique. ¡Descansa en Paz!”, escribieron

Deportivo Municipal también se unió a la emotiva cadena de despedida. “Desde el Club Deportivo Municipal, lamentamos el sensible fallecimiento del periodista deportivo Pierre Manrique. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. ¡Descansa en paz!”.