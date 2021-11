Perú vs. Bolivia: los cinco últimos enfrentamientos por las Eliminatorias Qatar 2022

La selección peruana se juega una de sus últimas oportunidades de clasificar al mundial este jueves 11 de noviembre, cuando enfrente a Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca deberán ser efectivos de cara al arco e intentar mantener la portería en cero ante la escuadra altiplánica, equipo que se encuentra con un punto más arriba que la Bicolor en la tabla de posiciones.

Si bien la Blanquirroja parte como favorito ante los dirigidos por César Farias, los últimos partidos por procesos eliminatorios muestran paridad en cuanto a los resultados. Es por ello que en la presente nota repasaremos los últimos cinco marcadores entre peruanos y bolivianos en partidos oficiales rumbo a la Copa del Mundo.

Bolivia vs. Perú (1-1) - Eliminatorias Brasil 2014

Perú empató 1-1 ante Bolivia en su visita a La Paz en el 2013. Foto: Ovación.

El pasado 12 de octubre del 2012, la selección dirigida por Sergio Markarián logró sacar un buen empate 1-1 en La Paz, gracias al golazo de Juan Carlos Mariño al minuto 21 del primer tiempo. El cuadro Bicolor alineó un equipo con muchos jugadores provenientes de equipos de la altura, estrategia que alcanzó para que puedan sumar un punto en territorio boliviano después de varias eliminatorias.

Perú vs. Bolivia (1-1) - Eliminatorias Brasil 2014

En 2013, Bolivia sacó un punto frente a Perú en un duelo que se jugó a puertas cerradas en el Estadio Nacional. Foto: GLR

Sin chances de pelear por la clasificación, la selección peruana no pudo ante Bolivia en el Estadio Nacional y empató 1-1 en la última fecha de las Eliminatorias Brasil 2014. Yoshimar Yotún anotó el único gol nacional en lo que sería el último partido de la ‘era Markarian’.

Bolvia vs. Perú (0-3) - Eliminatorias Rusia 2018

Actualmente, Nelson Cabrera juega en el Always Ready de Bolivia. Foto: Difusión.

Se jugaba la fecha siete de las Eliminatorias Rusia 2018 y Perú visitaba La Paz para enfrentarse al combinado boliviano. Con goles de Pablo Escobar y Ronald Raldés, los dirigidos en ese momento por Ángel Hoyos vencían a la Blanquirroja por 2-0 y la dejaban en los últimos lugares de la tabla.

Pero, debido al el ingreso de Nelson Cabrera al minuto 82, la selección peruana recibió los tres puntos de aquel cotejo, gracias a la resolución emitida por el TAS tras el reclamo de Chile. Esto debido a que el jugador de Always Ready no cumplía los cinco años de residencia que pide la FIFA para representar a un país con el cual no tienes nacionalidad por nacimiento .

Perú vs. Bolivia (2-1) - Eliminatorias Rusia 2018

Perú derrotó 2-1 a Bolivia la última vez que jugaron en Lima. Foto: Líbero

La última vez que Perú y Bolivia se enfrentaron en Lima fue el pasado 31 de agosto del 2017. En aquel entonces se jugaba la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018, y la Bicolor necesitaba del triunfo para acercarse al puesto de repechaje. Con tantos de Edison Flores y Christian Cueva, los dirigidos por Gareca vencían 2-1 a la escuadra andina y viajaban a Quito con la ilusión de los tres puntos.

Bolivia vs. Perú (1-0) - Eliminatorias Qatar 2022

peru vs. bolivia

Por la fecha cinco de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana perdió una gran oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación en la derrota 1-0 ante Bolivia, en el Hernando Siles. Ramiro Vaca anotó el único gol del partido luego de la desconcentración de Cueva y de la defensa peruana, a solo ocho minutos del final del partido.

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

El cotejo entre ambos equipos está programado para llevarse a cabo este jueves 11 de noviembre desde las 9.00 p. m. (horario peruano) y 10.00 p. m. (hora boliviana) en el Estadio Nacional de Lima. Será el último de los cuatro duelos programados para ese día por la decimotercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

